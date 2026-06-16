VÍDEO: ¡Alisha Lehmann da una voltereta hacia atrás y se zambulle en una piscina tropical! La exestrella de la WSL disfruta de unas vacaciones soleadas en Jamaica con su novio de la Baller League, Montel McKenzie

Lehmann ha compartido en Instagram los momentos más destacados de sus vacaciones y ha publicado un espectacular vídeo en el que demuestra su destreza atlética. En las imágenes se ve a la exjugadora de la Juventus y del Como ejecutando a la perfección una voltereta hacia atrás desde una plataforma para caer en una impresionante piscina tropical en Jamaica. La acompañaba su novio, McKenzie, que también se zambulló en las aguas de un azul intenso. La pareja ha estado disfrutando de una escapada muy necesaria, y ha ido manteniendo al día a sus seguidores con sesiones de gimnasio y selfies en la playa. Para la delantera, esta escapada tranquila contrasta con la turbulenta temporada nacional que acaba de vivir, y le permite recuperarse antes de decidir su futuro.



