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Vídeo: Al-Owais salva a Arabia Saudí del huracán uruguayo en una noche histórica

Arabia Saudí vs Uruguay
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EE. UU.

La selección verde acapara la atención en el Mundial de Estados Unidos

Mohammed Al-Owais, portero de Arabia Saudí, lideró a «Los Verdes» a un empate 1-1 ante Uruguay en la primera jornada de clasificación para el Mundial 2026. El «Pulpo Verde» brilló durante los 90 minutos.

Con este empate, los cuatro equipos del Grupo 8 tienen un punto, tras el 1-1 entre España y Cabo Verde; Uruguay y Arabia Saudí lideran por diferencia de goles.

Los dos próximos encuentros se prevén intensos, pues cada partido es una final anticipada hacia la fase eliminatoria.

Abdulilah Al-Omari marcó el único gol de Arabia Saudí en el minuto 41, y Maximiliano Araujo igualó en el 80.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un comienzo cauteloso

    El partido comenzó con precaución para ambos equipos. En el minuto 5, Uruguay disparó con peligro, pero Mohammed Al-Owais atrapó el balón y mantuvo su portería a cero.

    En el 18, el capitán saudí, Salem Al-Dossari, respondió con un disparo desde fuera del área que se marchó desviado.

    Uruguay insistió y, en el 30’, cabeceó dentro del área, aunque Al-Owais volvió a lucirse y despejó el balón ante el aplauso de la afición saudí.

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  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Al-Omari da la ventaja a los verdes

    En el minuto 36, Arabia Saudí creó peligro tras un pase en profundidad de Musab Al-Juwair, pero el defensa Mosquera despejó justo a tiempo.

    En el 38, tras un córner, Al-Omari remató con fuerza, pero el portero uruguayo detuvo el balón y mantuvo el empate.

    Sin embargo, Al-Omari aprovechó un rebote en el área y, en el minuto 40, marcó el 1-0 para Arabia Saudí.




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    Ritmo latino

    Uruguay dominó la segunda parte y buscó el empate tras el repliegue saudí.

    La ocasión más peligrosa llegó en el 60: Manuel Ogarti recibió en la frontal y disparó con potencia. pero el balón impactó en el poste izquierdo ante la expectación de las gradas y regresó al campo, salvando a los «Verde» de un gol seguro y manteniendo su ventaja en el marcador.

    Los charrúas siguieron insistiendo y, en el 67’, Valverde probó de nuevo con un disparo potente desde la frontal. pero el portero verde respondió con una gran reacción y mantuvo la ventaja, confirmando su título de mejor jugador del partido hasta entonces.


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    Un empate sorprendente

    En el minuto 80, Uruguay empató ante Arabia Saudí. Maximiliano Araújo aprovechó un rebote del portero Mohammed Al-Owais y, con un potente disparo dentro del área, batió a la defensa.

    El tanto llegó tras una constante presión de Uruguay, que aprovechó el repliegue saudí para igualar y reavivar el partido.

    Al-Owais, con dos atajadas decisivas ante Federico Valverde, mantuvo a los “Verdes” en el partido pese a la constante presión uruguaya en los minutos finales.





  • Una noche histórica

    Arabia Saudí y Uruguay vivieron una noche histórica para los «Verdes», sobre todo para Abdulelah Al-Omari, primer defensa saudí que marca en un partido inaugural.

    Además, se convirtió en el primer saudí en abrir el marcador en un partido inaugural desde 1994, ante Holanda.

    En las estadísticas, Mohammed Al-Owais fue el mejor del partido con nueve paradas, cuatro dentro del área.

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