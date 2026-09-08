El Al-Ittihad comenzó el partido con un planteamiento ofensivo, y George Ilenikhena estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 10, pero su remate fue atajado por Orlando Mosquera.

El Al-Feiha respondió con un intento de Alfa Semedo en el minuto 11, antes de que Mohammed Al-Absi luciera ante un disparo de Hussein Belahrach en el minuto 35.

En el minuto 43, George Ilenikhena adelantó al Al-Ittihad con un cabezazo desde corta distancia, tras rematar un balón que había rebotado en el travesaño.

Pero el Al-Feiha logró el empate justo antes del final de la primera parte, después de que Jayson Remeseiro marcara en el cuarto minuto del tiempo añadido, aprovechando un centro de Ahmed Bamsaud.