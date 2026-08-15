Al Nassr comenzó de forma inmejorable su campaña en defensa del título de la Roshn Saudi League, tras lograr una merecida victoria por 3-0 sobre Al Fateh la noche de este sábado, en la primera jornada de la competición, dejando así "el club global" un mensaje temprano a sus rivales sobre su deseo de seguir dominando el campeonato.

Al Nassr ofreció una sólida actuación en su primer partido oficial bajo la dirección de su entrenador australiano, Ange Postecoglou, quien logró guiar al equipo hacia la victoria y sumar los primeros 3 puntos.

Esto llegó tras el destacado brillo de los recién llegados, encabezados por el portugués João Félix y el brasileño Ângelo Gabriel, antes de que Sami Costa añadiera el tercer gol después de entrar como suplente.