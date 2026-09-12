Vídeo: Al Khaleej sorprende al Al Nassr en una noche de logro histórico

El Al Khaleej comenzó el partido con fuerza y logró asestar un golpe sorpresa al Al Nassr antes del final de la primera mitad, después de que Omar Mascarell marcara el primer gol en el primer minuto del tiempo añadido.

El gol del Al Khaleej llegó mediante un cabezazo de Mascarell, otorgando a los locales una valiosa ventaja antes de entrar al vestuario y colocando al Al Nassr ante una difícil tarea en la segunda mitad para volver al partido.

El Al Nassr intentó igualar el marcador con el inicio de la segunda mitad e intensificó su presión ofensiva en busca del gol del empate, pero la defensa del Al Khaleej y su portero mantuvieron la ventaja y frustraron más de un intento del Al Nassr dentro del área.