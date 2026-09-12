El Al-Khaleej comenzó el partido con fuerza y logró asestar un golpe sorpresa al Al-Nassr antes del final de la primera parte, después de que Omar Mascarell anotara el primer gol en el primer minuto del tiempo añadido.

El gol del Al-Khaleej llegó gracias a un remate de cabeza de Mascarell, otorgando a los locales una valiosa ventaja antes de entrar al vestuario, y colocando al Al-Nassr ante una difícil misión en la segunda parte para volver al partido.

El Al-Nassr intentó igualar el marcador al inicio de la segunda parte e intensificó su presión ofensiva en busca del gol del empate, pero la defensa del Al-Khaleej y su portero se aferraron a la ventaja y frustraron más de un intento del Al-Nassr dentro del área.