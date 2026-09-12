Al Khaleej comenzó el partido con fuerza y logró asestar un golpe sorpresa al Al Nassr antes del final del primer tiempo, luego de que Omar Mascarell marcara el primer gol en el minuto uno del tiempo de descuento.

El gol de Al Khaleej llegó mediante un remate de cabeza de Mascarell, que otorgó a los locales una valiosa ventaja antes de dirigirse al vestuario, y colocó al Al Nassr ante una difícil misión en el segundo tiempo para volver al partido.

El Al Nassr intentó igualar el marcador al inicio del segundo tiempo e intensificó su presión ofensiva en busca del gol del empate, pero la defensa de Al Khaleej y su guardameta se aferraron a la ventaja y malograron más de un intento del Al Nassr dentro del área.