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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: Al-Ittihad se lleva el clásico ante Al-Nassr y regala un valioso obsequio al Al-Hilal

Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
Arabia Saudita

Clásico de fuego

El Al-Ittihad se llevó el clásico de la quinta jornada de la Liga Roshan de Profesionales, tras lograr una emocionante victoria sobre su invitado Al-Nassr por 2-1, en un partido que mostró una clara superioridad del Al-Ittihad durante la primera mitad, antes de que "Al-Alami" reaccionara en el segundo tiempo en busca de la remontada, sin conseguir alcanzar el empate.

Con este resultado, Al-Nassr se quedó estancado en 12 puntos en el segundo lugar de la tabla de la Liga Roshan, por detrás del líder Al-Hilal a 3 puntos de diferencia, después de que "Al-Zaeem" elevara su cuenta a 15 puntos, mientras que el Al-Ittihad llegó a los 11 puntos para ascender al cuarto lugar, convirtiéndose el Al-Hilal en el mayor beneficiado del resultado de este clásico.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Arranque de fuego del Al-Ittihad

    El Al-Ittihad comenzó el partido con una gran ferocidad ofensiva e impuso una fuerte presión sobre el Al-Nassr desde todos los rincones del campo, lo que colocó a los jugadores del "club mundial" bajo una presión constante, especialmente durante sus intentos de sacar el balón desde sus zonas.

    El Al-Nassr sufrió de forma evidente en la construcción del juego y en la salida del balón, ante la intensa presión del Al-Ittihad, lo que otorgó a los jugadores del Al-Ittihad una ventaja clara durante los primeros minutos del clásico.

    El Al-Ittihad solo necesitó 4 minutos para traducir su superioridad en un primer gol, después de que el nigeriano George Ilenikhena lograra sacudir las redes del Al-Nassr, dándole a su equipo un inicio perfecto en la cumbre.

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  • Elininguina continúa brillando

    El Ittihad mantuvo su presión ofensiva con fuerza y agresividad tras el primer gol, y siguió buscando ampliar su ventaja, hasta que Eleninkhina logró marcar un segundo tanto en el minuto 15.

    Pero la alegría del Ittihad no fue completa, después de que el árbitro anulara el gol por fuera de juego, dejando al Al Nassr por detrás con un gol de diferencia pese a que la clara superioridad del Ittihad se mantenía.

    Pocos minutos después, Eleninkhina volvió a intentarlo, y esta vez logró marcar el segundo gol de forma legal en el minuto 22, otorgando al Ittihad una nueva ventaja y confirmando su destacado brillo durante el clásico.

  • El Al-Nassr recupera el equilibrio y recorta la distancia

    Transcurrida media hora del inicio del encuentro, el Al Nassr empezó a corregir los errores que había mostrado durante el comienzo, y logró paulatinamente salir de la presión del Al Ittihad y llegar de mejor manera a las zonas ofensivas.

    El "Al Alami" luchó por volver a meterse en el ambiente del partido, hasta que consiguió recortar distancias en el minuto 36 por medio de Ângelo, quien lanzó un potente disparo que se alojó en la portería del Al Ittihad, devolviendo al Al Nassr al partido antes del final de la primera parte.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Presión del Al Nassr y resistencia del Al Ittihad

    Con el inicio de la segunda parte, el Al Nassr apareció con una imagen completamente diferente, arrancando con gran fuerza y una presión feroz en busca del gol del empate, aprovechando el estado ofensivo con el que había terminado la primera mitad.

    En cambio, el Al Ittihad retrocedió para defender su ventaja, con una enorme entrega por parte de sus jugadores ante la presión del Al Nassr, mientras la defensa del equipo y su guardameta serbio Predrag Rajkovic cargaron con el mayor peso durante estos minutos.

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    El Al Nassr estuvo cerca de lograr el empate en el minuto 55, después de que Cristiano Ronaldo lanzara un potente disparo hacia la portería del Al Ittihad, pero Rajkovic estuvo atento y detuvo el balón con maestría, para preservar la ventaja de su equipo.

    La presión del Al Nassr no se detuvo, y Rajkovic volvió a brillar de nuevo en el minuto 60, tras detener un potente remate de cabeza de Mohamed Simakan, con lo que el guardameta serbio siguió protegiendo la portería del Al Ittihad ante los sucesivos intentos del Al Nassr.

    Hay que reconocerle a Rajkovic que apareció en la segunda parte con una gran concentración y protegió la portería del Al Ittihad con enorme maestría, después de detener más de una ocasión peligrosa y contribuir a mantener a su equipo por delante pese a la fuerte presión ofensiva del Al Nassr.

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