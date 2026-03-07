Traducido por
VÍDEO: ¡Al estilo Cristiano Ronaldo! La joven promesa del Manchester United, JJ Gabriel, marca un gol individual INCREÍBLE en un partido sub-18
Un momento de genio individual
Los Red Devils estuvieron muy motivados durante todo el partido, asegurando una ventaja dominante de 5-1 con Gabriel como protagonista. Su primer gol de la tarde fue una muestra de pura audacia técnica, ya que disparó desde 25 metros con un tiro desviado. El balón descendió de forma espectacular en el aire, rozó la parte inferior del travesaño y se coló en el fondo de la red, lo que supuso el inicio de una actuación individual especial. Si su primer gol fue una muestra de técnica inteligente, el segundo fue una obra maestra de habilidad individual y potencia bruta. El joven superó a dos defensas con una jugada habilidosa antes de disparar al ángulo superior desde unos 25 metros. Fue una secuencia que parecía sacada directamente de los mejores momentos de Ronaldo, combinando un ágil juego de pies para evadir a los marcadores con un remate devastador que se coló por la escuadra. La pura audacia de lanzar desde tanta distancia, tras un regate exitoso, decía mucho de su altísima confianza.
Luchando por conservar un talento generacional
El meteórico ascenso de Gabriel no ha pasado desapercibido para los gigantes del fútbol europeo, y el United ha tenido que luchar mucho para retenerlo. La situación llegó a un punto crítico el año pasado, cuando sus representantes sugirieron que su futuro podría estar lejos de Manchester, lo que causó una gran preocupación entre los directivos del club. Había mucho en juego durante esas negociaciones, sobre todo con los rivales más cercanos del United al acecho. El Manchester City fue uno de los equipos más interesados en ficharlo el verano pasado, y el Barcelona también era un admirador conocido.
El camino hacia el debut en la Premier League
A medida que la temporada entra en su recta final, la pregunta sigue siendo si Gabriel tendrá minutos de juego antes de que concluya la campaña. El United aspira a clasificarse para la Liga de Campeones la próxima temporada y es posible que no pueda permitirse el lujo de dar a Gabriel su debut en la Premier League esta temporada, dada la ferocidad de la lucha por los puestos europeos. Aunque los aficionados están ansiosos por ver al joven de 15 años en los grandes escenarios, es probable que el cuerpo técnico dé prioridad a su desarrollo físico a largo plazo antes que a una introducción prematura a los rigores del fútbol de primera división.