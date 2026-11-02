El Al-Ittihad encajó una dura derrota en su estadio y ante su afición, tras caer frente al Al-Ain de los Emiratos por 4-1, en el enfrentamiento que reunió a ambos equipos dentro de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, de modo que el conjunto saudí sigue sangrando puntos y le brinda a su invitado un nuevo triunfo con el que reforzó su posición en el liderato del grupo del Oeste.

La derrota volvió a traer a la memoria lo ocurrido con el Al-Nassr en la primera jornada, cuando cayó ante el Al-Ain por cuatro goles a cero en el estadio Hazza bin Zayed, pues el Al-Ittihad probó esta vez del mismo cáliz, después de recibir cuatro goles ante el equipo emiratí, en una noche en la que los intentos del Decano por evitar la caída no tuvieron éxito.

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