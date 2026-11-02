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Al Ittihad vs Al Ain: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
GOAL
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Vídeo: Al Ain hace saborear al Al Ittihad la copa del Al Nassr en la Champions de Asia

Al Ittihad vs Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Liga de Campeones
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos

El líder golpea al decano en su propio terreno

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El Al-Ittihad encajó una dura derrota en su estadio y ante su afición, tras caer frente al Al-Ain de los Emiratos por 4-1, en el enfrentamiento que reunió a ambos equipos dentro de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, de modo que el conjunto saudí sigue sangrando puntos y le brinda a su invitado un nuevo triunfo con el que reforzó su posición en el liderato del grupo del Oeste.

La derrota volvió a traer a la memoria lo ocurrido con el Al-Nassr en la primera jornada, cuando cayó ante el Al-Ain por cuatro goles a cero en el estadio Hazza bin Zayed, pues el Al-Ittihad probó esta vez del mismo cáliz, después de recibir cuatro goles ante el equipo emiratí, en una noche en la que los intentos del Decano por evitar la caída no tuvieron éxito.

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  • Kakú abre el festival de goles y Al Ain golpea dos veces

    Al Ain impuso su presencia desde temprano y logró abrir el marcador en el minuto 17, después de que Alejandro Romero "Kaku" conectara un disparo espectacular que sacudió la red del Al Ittihad, otorgando la ventaja a su equipo y desbaratando los planes de los locales desde los primeros minutos.

    Y antes del final de la primera parte, el conjunto emiratí volvió a ampliar su ventaja, luego de que Rafael Rodríguez marcara el segundo gol en el minuto 42, para que el Al Ain se fuera al descanso por delante con dos goles a cero, en medio de una difícil misión que espera al Al Ittihad en la segunda mitad del encuentro.

  • Marwan Al-Sahafi devuelve la esperanza y Simić complica las cuentas del Al-Ittihad

    Con el inicio de la segunda parte, el Ittihad intentó volver a meterse en el partido, y Marwan Al-Sahafi logró recortar distancias en el minuto 53, tras aprovechar un pase decisivo de Houssem Aouar, para devolver la esperanza a la afición del Decano y dar a su equipo la oportunidad de intentar remontar el marcador.

    Pero la respuesta del Al-Ain llegó rápidamente, ya que el defensa del Ittihad, Jan-Carlo Simic, marcó un gol en propia puerta por error en el minuto 58, para restablecer la diferencia de dos goles y volver a complicar la tarea de los locales, después de que el equipo hubiera comenzado a recuperar el equilibrio tras el gol de Al-Sahafi.

  • Al Ittihad vs Al Ain: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Un penalti completa el póquer: el Al-Ittihad paga el precio de su tropiezo

    Y en el minuto 90, Al Ain asestó el golpe final al Al Ittihad, después de conseguir un penalti que ejecutó con éxito Matías Palacios, anotando el cuarto gol, para que el equipo emiratí sentenciara el enfrentamiento por cuatro goles a uno, confirmando su superioridad sobre el Decano en una noche asiática difícil para los locales.

    Con este resultado, Al Ain elevó su cuenta a 12 puntos, situándose en solitario al frente de la clasificación del grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia Élite, mientras que la cuenta del Al Ittihad se congeló en 4 puntos en el noveno puesto, complicándose así las cuentas del equipo saudí en la lucha por los puestos de clasificación, después de desaprovechar una importante oportunidad para mejorar su posición ante su afición.

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