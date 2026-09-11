El Al-Ahli recuperó la senda de las victorias tras lograr un triunfo importante a costa del Al-Hazm, en el partido que enfrentó a ambos equipos dentro de la séptima jornada de la Liga Roshn saudí, permitiendo así al conjunto de Yeda curar sus heridas rápidamente y sumar tres valiosos puntos, en una noche que también trajo consigo un registro histórico para el delantero inglés Ivan Toney.

La victoria del Al-Ahli llegó tras un partido en el que el equipo impuso su carácter ofensivo, y logró aprovechar las ocasiones que se le presentaron ante la portería del Al-Hazm, para decantar el duelo a su favor y continuar su camino en la lucha por los puestos de cabeza en la clasificación de la Liga Roshn.

El conjunto de Yeda logró regresar a la senda de las victorias tras la derrota en la pasada jornada ante el Al-Qadisiyah por un resultado de (3-2).