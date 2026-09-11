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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Vídeo: Al-Ahli cura sus heridas ante Al-Hazm en la histórica noche de Toney

Al Ahli vs Al Hazem
Al Ahli
Al Hazem
1ª División
I. Toney
Arabia Saudita
Inglaterra

La estrella inglesa guía al Racing hacia la victoria

El Al-Ahli recuperó la senda de las victorias tras lograr un triunfo importante a costa del Al-Hazm, en el partido que enfrentó a ambos equipos dentro de la séptima jornada de la Liga Roshn saudí, permitiendo así al conjunto de Yeda curar sus heridas rápidamente y sumar tres valiosos puntos, en una noche que también trajo consigo un registro histórico para el delantero inglés Ivan Toney.

La victoria del Al-Ahli llegó tras un partido en el que el equipo impuso su carácter ofensivo, y logró aprovechar las ocasiones que se le presentaron ante la portería del Al-Hazm, para decantar el duelo a su favor y continuar su camino en la lucha por los puestos de cabeza en la clasificación de la Liga Roshn.

El conjunto de Yeda logró regresar a la senda de las victorias tras la derrota en la pasada jornada ante el Al-Qadisiyah por un resultado de (3-2).

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  • Trincão abre el marcador y Toni marca la diferencia

    El Al Hazem abrió el marcador en el partido a través de Al Nakhli, poniendo la tarea muy difícil a los locales al inicio del encuentro.

    El Al Ahli no necesitó mucho tiempo para anotar el gol del empate, después de que el portugués Francisco Trincão lograra adelantar a su equipo en el minuto 21, aprovechando un pase que le ofreció Ivan Toney, para transformarlo en un primer gol que encendió el ambiente del partido.

    Tras el gol, el Al Ahli continuó con sus movimientos ofensivos, apoyándose en la actividad en el último tercio, mientras que el Al Hazem intentó ordenar sus filas y buscar una reacción que lo devolviera al partido, pero los locales siguieron siendo los más peligrosos y efectivos frente a la portería.

    Toney estuvo muy presente en el aspecto ofensivo, ya fuera a través de sus movimientos dentro del área o con su contribución a la creación de ocasiones, antes de que llegara su turno de anotar goles y conducir al Al Ahli hacia una cómoda victoria.

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  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Toney golpea con un doblete e iguala a Al Somah

    En el minuto 32, Ivan Toney se ganó un penalti tras una falta dentro del área. Él mismo se encargó de ejecutar el lanzamiento y logró alojar el balón en la portería del Al-Hazm, anotando el segundo gol del Al-Ahli en el partido.

    El delantero inglés no tardó mucho en sumar su segundo tanto personal, ya que el tercer gol del Al-Ahli llegó en el último minuto de la primera parte, después de que el portero del Al-Hazm rechazara un disparo de Saleh Abu Al-Shamat, dejando el balón a merced de Toney frente a la portería vacía, quien lo introdujo con facilidad en la red.

    Con este doblete, Toney elevó su cuenta a 10 goles en las primeras 7 jornadas de la Roshn Saudi League, igualando el récord que ostentaba el sirio Omar Al-Somah con el Al-Ahli en la temporada 2016/17, como el máximo registro goleador de un jugador tras las primeras 7 jornadas desde la temporada 2009/10.

  • Al-Hazem intenta reaccionar y el Al-Ahli mantiene la ventaja

    Tras encajar tres goles, Al-Hazem intentó cambiar la fisonomía del partido y buscar recortar la diferencia, pero Al-Ahli gestionó bien los intentos de su rival y mantuvo su ventaja, al tiempo que siguió buscando nuevas oportunidades para aumentar su cuenta goleadora.

    Al-Hazem no fue capaz de traducir sus intentos en goles que lo devolvieran al partido, mientras que Al-Ahli se mostró más tranquilo en el manejo del desarrollo del encuentro, aprovechando su cómoda ventaja para acercarse gradualmente a sellar los tres puntos.

    Con el paso de los minutos, el ritmo del partido decayó relativamente, especialmente por el deseo de Al-Ahli de conservar su ventaja y no dar a Al-Hazem la oportunidad de regresar, de modo que la superioridad quedó del lado del conjunto de Yeda hasta el pitido final.

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  • El Ahly recupera su equilibrio y Toney hace historia

    La victoria elevó el casillero del Al-Ahli a 12 puntos, situándolo en la quinta posición de la tabla de la Roshn Saudi League, un paso que le da al equipo un impulso importante en su recorrido durante la temporada, mientras que Al-Hazem se quedó estancado en los 8 puntos, en el décimo lugar.

    En cuanto a Ivan Toney, salió del partido como una de las grandes estrellas de la jornada, después de anotar un doblete con el que llevó su cuenta a 10 goles, colocándose en lo más alto de la tabla de goleadores de la Roshn League con una ventaja de 6 goles sobre su perseguidor más cercano, e igualando al mismo tiempo el registro histórico de Omar Al-Soma.

    Así, la victoria del Al-Ahli sobre el Al-Hazem no fue solo tres puntos más, sino que llevó consigo un mensaje importante sobre el regreso del equipo a la senda de los triunfos, mientras Toney continuaba escribiendo un nuevo capítulo en la historia del club, tras quedar a un paso de hacerse en solitario con un registro que durante años estuvo ligado al nombre de uno de los más grandes goleadores del Al-Ahli.

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