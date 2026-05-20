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VÍDEO: Aficionados ovacionan a Ian Wright, leyenda del Arsenal, durante la eufórica celebración del título de la Premier League frente al Emirates
Wrighty lidera la lucha por el título
Nadie mejor que Wright para representar el alma de la afición del Arsenal; se le vio cantando y bailando con los seguidores en el norte de Londres. Con una nueva camiseta y una bufanda del club, el exdelantero parecía un aficionado más mientras disfrutaba del ambiente histórico frente al estadio.
Las celebraciones estallaron tras el 1-1 entre Manchester City y Bournemouth, resultado que dejó a los Gunners con una ventaja insuperable de cuatro puntos. Con un partido por jugarse, la lucha por el título acabó y el Emirates se convirtió en el epicentro del desfile de la victoria.
Wright comentó: «Han sido tres años duros, pero al fin lo logramos. ¡Es increíble! Este club y nuestra afición se lo merecen».
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Los Invincibles rinden homenaje a la nueva generación
Wright no fue la única leyenda del club que celebró el título. Los exjugadores del Arsenal Martin Keown y Ray Parlour también mostraron su entusiasmo en las redes sociales. La pareja de los «Invincibles» celebró el fin de la larga espera por la gloria liguera bajo el liderazgo de Arteta.
Keown elogió a la plantilla y dijo: «¡Vamos, Arsenal, qué momento tan maravilloso! Enhorabuena a los chicos, ha sido increíble. El Manchester City luchó, pero nosotros fuimos el mejor equipo. Disfrutémoslo. ¡Liga de Campeones, allá vamos!». Parlour añadió: «Sí, vamos. Lo logramos. Todos dudaron de nosotros. ¡Vamos, Arsenal! Bien hecho, chicos. ¿Dónde está mi champán?».
- AFP
Wenger y Arteta comentan los preparativos del Arsenal para el enfrentamiento contra el PSG.
Arsène Wenger, quien llevó al Arsenal a su último título de liga en 2004, rindió un emotivo homenaje a los nuevos campeones en un vídeo del club: «Lo habéis conseguido. Los campeones siguen adelante cuando los demás se rinden. Este es vuestro momento. Ahora, adelante, disfrutad de cada instante». Sus palabras conmovieron a una afición que ha superado muchas dificultades en las últimas dos décadas.
Arteta, en London Colney, añadió: «Hemos vuelto a hacer historia juntos. No puedo ser más feliz ni más orgulloso de este club. Disfrutemos del momento».
Con el título de la Premier League en la bolsa, los Gunners recibirán al Crystal Palace con una guardia de honor en su último partido en casa. Pero la fiesta durará poco: el equipo de Arteta, que ya hizo historia, se prepara ahora para la gran final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.