Goal.com
En directo
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP
Yosua Arya

Traducido por

VÍDEO: Aficionados descubren la táctica de Luis Enrique y el PSG para neutralizar a Michael Olise en la semifinal de la Liga de Campeones

M. Olise
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain
Liga de Campeones

El París Saint-Germain se clasificó para la final de la Liga de Campeones tras imponerse al Bayern de Múnich por un marcador global de 6-5. Sin embargo, gran parte del debate posterior al partido se centró en la inusual estrategia táctica de Luis Enrique, que, en opinión de los aficionados, neutralizó por completo a Michael Olise.

  • El cambio táctico de Luis Enrique neutralizó a Olise

    El París Saint-Germain avanzó a la final de la Liga de Campeones tras vencer al Bayern de Múnich 6-5 en el global de la semifinal. Después del 5-4 en la ida en París, la vuelta en el Allianz Arena fue más cerrada y terminó 1-1. Ousmane Dembélé marcó el gol clave tras una jugada de Khvicha Kvaratskhelia.

    Pero el tema más comentado fue la marca sobre Olise. El francés, autor de 21 goles y 30 asistencias en 49 partidos, apenas influyó gracias a la marca de Nuno Mendes, que jugó gran parte del duelo con amarilla.

    • Anuncios

  • Mira el vídeo



  • Los fans elogiaron la estrategia poco habitual de Enrique

    En los saques de puerta del PSG, los aficionados en redes sociales detectaron un patrón: el portero Matvei Safonov sacaba el balón directamente fuera del campo hacia la zona de Olise. Esta táctica recordó a los saques estratégicos de la NFL, con los que se aísla a ciertos rivales.

    En vez de dejar espacio al extremo más peligroso del Bayern, los parisinos forzaron a Olise a recibir cerca de la línea de banda. Al comprimir el juego en la derecha bávara, el PSG le impidió girarse y avanzar, anulando la principal vía de ataque del Bayern durante todo el partido.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    El Arsenal espera en la final

    El PSG se prepara para la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal, que venció al Atlético de Madrid 2-1 en la otra semifinal. El partido será en Budapest el 30 de mayo. Con un segundo título europeo al alcance, la clave será ver cómo maneja el PSG a la mejor defensa del torneo: los Gunners solo han encajado seis goles y han dejado su portería a cero en nueve ocasiones.

Bundesliga
Wolfsburgo crest
Wolfsburgo
WOB
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Brest crest
Brest
B29