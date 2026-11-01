¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Charlotte FC v FC DallasGetty Images Sport
Traducido por

Vídeo: acto obsceno, expulsión vergonzosa para la exestrella del Newcastle y del Al Ahly

Inter Miami CF vs Charlotte FC
Inter Miami CF
Charlotte FC
Major League Soccer
Charlotte FC vs Orlando City
Orlando City
A. Saint-Maximin
Newcastle
Al Ahli
EE. UU.
Francia
Inglaterra
Arabia Saudita

La tecnología del VAR pilla al jugador francés

Próximos partidos
MIA

MIA

Major League Soccer

07 nov 2026

CLT

CLT

El partido entre el Charlotte FC y el Orlando City vivió un suceso polémico cuyo protagonista fue el extremo francés Allan Saint-Maximin, durante el encuentro entre ambos equipos, el sábado, en la MLS.

Saint-Maximin, de 29 años, fue expulsado en el minuto 89 del partido que se disputó en el Bank of America Stadium de Charlotte, tras la intervención del videoarbitraje (VAR).

 

 

  • Y según el diario The New York Times, el extremo exjugador del Newcastle United y del Al-Ahli saudí cometió un acto obsceno, al agarrarse una zona sensible de su cuerpo mientras intercambiaba palabras con Wilder Cartagena, jugador del Orlando, cuando el Charlotte ganaba por 3-0.

    El árbitro Víctor Rivas no advirtió el incidente en un primer momento, pero el videoarbitraje, a cargo de Kevin Terry Junior, lo envió a la pantalla a pie de campo. Tras la revisión, Rivas le mostró la tarjeta roja a Saint-Maximin.

    Las reglas de la International Football Association Board (IFAB) establecen que «el uso de lenguaje o gestos ofensivos, insultantes o humillantes» se considera una infracción que conlleva tarjeta roja.

    Saint-Maximin marcó el segundo gol del Charlotte en el partido en el minuto 49, antes de que el portero del Orlando, Maxime Crépeau, detuviera un penalti lanzado por el propio jugador francés en el minuto 84, que Abdoulaye Doucouré remató para anotar el gol de la victoria. El partido terminó con triunfo del Charlotte por 4-0.

    Al Charlotte le queda un partido en la temporada regular ante el Inter Miami el próximo sábado. El equipo ocupa el cuarto puesto en la Conferencia Este y ya se ha clasificado para los playoffs.

    Saint-Maximin ha desempeñado un papel importante con el Charlotte desde que llegó procedente del Lens francés el pasado julio, ya que ha marcado dos goles y ha dado cuatro asistencias en 14 partidos de la liga estadounidense.

    Lee también: Vídeo: grave error arbitral en el derbi entre el Milan y el Inter

    Lee también: Un final de cine lo asusta: Amorim advierte al Milan pese a derrotar al Inter

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
MIA

MIA

Major League Soccer

07 nov 2026

CLT

CLT