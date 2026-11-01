Y según el diario The New York Times, el extremo exjugador del Newcastle United y del Al-Ahli saudí cometió un acto obsceno, al agarrarse una zona sensible de su cuerpo mientras intercambiaba palabras con Wilder Cartagena, jugador del Orlando, cuando el Charlotte ganaba por 3-0.

El árbitro Víctor Rivas no advirtió el incidente en un primer momento, pero el videoarbitraje, a cargo de Kevin Terry Junior, lo envió a la pantalla a pie de campo. Tras la revisión, Rivas le mostró la tarjeta roja a Saint-Maximin.

Las reglas de la International Football Association Board (IFAB) establecen que «el uso de lenguaje o gestos ofensivos, insultantes o humillantes» se considera una infracción que conlleva tarjeta roja.

Saint-Maximin marcó el segundo gol del Charlotte en el partido en el minuto 49, antes de que el portero del Orlando, Maxime Crépeau, detuviera un penalti lanzado por el propio jugador francés en el minuto 84, que Abdoulaye Doucouré remató para anotar el gol de la victoria. El partido terminó con triunfo del Charlotte por 4-0.

Al Charlotte le queda un partido en la temporada regular ante el Inter Miami el próximo sábado. El equipo ocupa el cuarto puesto en la Conferencia Este y ya se ha clasificado para los playoffs.

Saint-Maximin ha desempeñado un papel importante con el Charlotte desde que llegó procedente del Lens francés el pasado julio, ya que ha marcado dos goles y ha dado cuatro asistencias en 14 partidos de la liga estadounidense.

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