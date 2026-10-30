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أبها والاتحادx/abhaFC
GOAL
Traducido por

Vídeo: Abha castiga al Al-Ittihad en un partido de errores fatales

Abha vs Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
1ª División
Arabia Saudita

El Decano se lleva una emocionante victoria

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El Al-Ittihad firmó un decepcionante empate ante su anfitrión Abha por (1-1), en el partido que enfrentó a ambos equipos esta tarde de viernes, dentro de las competiciones de la duodécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, después de que "El Decano" pagara el precio de los errores cometidos durante el enfrentamiento, desperdiciando así dos valiosos puntos en la carrera por los primeros puestos.

El Al-Ittihad afrontaba el encuentro con la ambición de sumar los tres puntos y seguir presionando a los equipos de cabeza, pero no logró traducir su superioridad en victoria, dándole a Abha la oportunidad de salir con un resultado positivo pese a sus dificultades en la tabla de clasificación.

Con este resultado, el Al-Ittihad elevó su cuenta a 24 puntos en el cuarto puesto, mientras que Abha llegó a los tres puntos, permaneciendo en la última posición de la tabla de clasificación de la Liga Roshn.

  • Golpe tempranero

    El encuentro no transcurrió según los planes del Al-Ittihad desde su inicio, luego de recibir un golpe temprano con la salida lesionado del colombiano Richard Ríos en el minuto siete, tras una entrada fuerte en un balón dividido.

    Abandonó el campo afectado por la lesión con una evidente dificultad para caminar, y el entrenador Jens Wissing se vio obligado a dar entrada a Ahmed Al-Ghamdi en su lugar. La imagen generó preocupación dentro del equipo, especialmente con la cercanía del duelo asiático ante el Al-Ain.

    Lee también: Vídeo: ¡un exjugador saudí sorprende a Cristiano Ronaldo con una petición impactante!

  • El gol anulado de Awar aumenta la frustración

    Y los problemas del Al-Ittihad no se detuvieron en el cambio forzado, ya que el partido también vio la anulación de un gol de Houssem Aouar, lo que privó al equipo de la oportunidad de traducir sus intentos ofensivos en un gol, y aumentó la complicación del enfrentamiento para los jugadores del entrenador Jens Fjensing.

    El gol fue anulado por una mano del portugués Danilo Pereira, quien remató el balón inicialmente antes de que cayera de las manos del guardameta y volviera a Aouar.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Awar adelanta al Ittihad; el VAR vuelve a intervenir

    El Al-Ittihad salió a la segunda parte con mayor presión en busca de desarticular el bloque defensivo, y Houssem Aouar logró traducir uno de los intentos en el gol de la ventaja en el minuto 52, tras un error catastrófico del portero, que despejó por equivocación hacia el pie de la estrella argelina, quien no desaprovechó la oportunidad.

    Tras el gol, el Al-Ittihad intentó ampliar su ventaja, pero no consiguió aprovechar las ocasiones disponibles para sentenciar el partido, mientras que Vičing realizó cambios en su alineación, entre ellos la entrada de George Ilenikhena y Marwan Al-Sahafi en lugar de algunos elementos ofensivos, buscando aprovechar los espacios que aparecieron con el adelantamiento del Abha.

    El minuto 82 vivió un momento decisivo en el desarrollo del encuentro, cuando el Al-Ittihad creyó haber marcado el segundo gol, que lo habría acercado mucho a asegurar los tres puntos, pero el VAR intervino y anuló el tanto, por lo que la diferencia se mantuvo en un solo gol y el Abha recibió un impulso anímico para continuar con sus intentos ofensivos.

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  • El Abha arranca el empate y el Al-Ittihad deja escapar dos puntos

    Abha aprovechó que el resultado seguía abierto y aumentó su presión en los últimos minutos, antes de que el suplente Faisal Al-Subyani lograra marcar el gol del empate en el minuto 87, beneficiándose de un pase erróneo de Muhannad Al-Shanqiti, defensa del Al-Ittihad.

    El Al-Ittihad no logró recuperar su ventaja durante los minutos restantes, conformándose con el empate ante el colista, en un resultado que supone la pérdida de dos puntos que el equipo necesitaba con urgencia para seguir persiguiendo a los conjuntos de cabeza, mientras que Abha se marchó con un punto valioso tras un partido en el que sufrió en defensa, pero se aferró a su oportunidad hasta los últimos instantes.

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