Vídeo: Abha castiga al Al-Ittihad en un partido de errores fatales

El Al-Ittihad firmó un decepcionante empate ante su anfitrión Abha por (1-1), en el partido que enfrentó a ambos equipos esta tarde de viernes, dentro de las competiciones de la duodécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, después de que "El Decano" pagara el precio de los errores cometidos durante el enfrentamiento, desperdiciando así dos valiosos puntos en la carrera por los primeros puestos.

El Al-Ittihad afrontaba el encuentro con la ambición de sumar los tres puntos y seguir presionando a los equipos de cabeza, pero no logró traducir su superioridad en victoria, dándole a Abha la oportunidad de salir con un resultado positivo pese a sus dificultades en la tabla de clasificación.

Con este resultado, el Al-Ittihad elevó su cuenta a 24 puntos en el cuarto puesto, mientras que Abha llegó a los tres puntos, permaneciendo en la última posición de la tabla de clasificación de la Liga Roshn.