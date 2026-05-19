VÍDEO: ¡A por la botella! Los jugadores del Arsenal celebran la Premier con un guiño a los críticos, y Declan Rice actualiza su mensaje de «hecho»

Los jugadores del Arsenal estallaron de alegría al ver el 1-1 entre Manchester City y Bournemouth.

El empate en Dorset les dio el título a falta de una jornada y desató la alegría de un plantel que llevaba dos años rozando la gloria.

Las imágenes captaron a los jugadores saltando, abrazándose y gritando de alegría al saber que eran campeones. Para un club que no ganaba la liga desde la era de los «Invencibles» de 2004, la liberación de tensión fue palpable cuando las estrellas comprendieron que, por fin, habían alcanzado la cima del fútbol inglés.







