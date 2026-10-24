El Zamalek selló su clasificación a la fase de grupos de la Liga de Campeones de África tras vencer al APR ruandés por un gol a cero en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final, disputado el sábado en el estadio de El Cairo, aprovechando su victoria por el mismo resultado en el encuentro de ida que se celebró en Kigali.

Ahmed Sherif marcó el único gol del partido a los 40 segundos del inicio, dando al conjunto blanco una ventaja temprana y poniendo a su rival ante la difícil tarea de remontar su desventaja.









El Zamalek comenzó el encuentro con presión ofensiva, y Mohamed Hamad estuvo a punto de ampliar el marcador en el minuto 6, tras rematar un balón que se marchó por encima del travesaño, antes de que Oday Dabbagh lanzara un potente disparo en el minuto 10.

El minuto 13 presenció un fuerte choque con El Mahdi Soliman, portero del Zamalek.

El APR ruandés intentó volver al partido, pero sus intentos carecieron de eficacia, mientras que Mohamed Shehata desperdició una ocasión para el Zamalek antes del final de la primera parte, que concluyó con la ventaja de los locales por un gol a cero.