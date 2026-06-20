Victorias abrumadoras, pero sin valor. Una nueva norma transforma el Mundial 2026

Para el Mundial 2026, la FIFA cambiará el sistema de clasificación: primarán los enfrentamientos directos entre equipos con igual puntaje, y ya no la diferencia de goles.

Este cambio, aparentemente menor, ya ha tenido efectos prácticos: ha definido algunas posiciones antes de tiempo y eliminado a selecciones antes de la tercera jornada, añadiendo una nueva dimensión a los cálculos de clasificación y liderazgo en el mayor torneo de selecciones nacionales.

Durante más de medio siglo, el gol diferencia era el primer criterio al empatar a puntos, pero ahora los enfrentamientos directos priman.

Este sistema, ya usado en competiciones de la UEFA, prioriza los resultados directos sobre el goal average global.

Sus defensores lo ven más justo, pues juzga a los equipos por su duelo directo y no por resultados ante rivales más débiles. Los detractores, en cambio, defienden que el goal average refleja mejor el rendimiento global de un equipo.