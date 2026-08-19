El diario catalán "Mundo Deportivo" dirigió sus dardos críticos hacia el Barcelona, al considerar que estuvo lejos de su nivel habitual, pese a la victoria que logró ante el Al-Ahly.

El diario catalán tituló: "Un Barcelona lejos de su nivel habitual comienza el camino en su estadio", al considerar que el equipo perdió el ritmo de juego que lo caracterizaba bajo la dirección del técnico alemán Hansi Flick.

"Mundo Deportivo" señaló con el dedo a algunos jugadores, como el extremo español Lamine Yamal, al considerar que sus destellos en la primera parte fueron estériles, así como al lateral francés Jules Koundé, que no estuvo en su mejor momento.

No obstante, el diario se centró en el regreso del Barcelona a jugar en el estadio Spotify Camp Nou tras cerca de dos meses y medio, desde el final del recorrido del equipo en la Liga española durante el pasado mes de mayo.