Victor Osimhen Galatasaray GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Victor Osimhen tiene el nivel suficiente para jugar en los equipos más importantes de Europa, pero ¿ha perdido ya el goleador del Galatasaray la oportunidad de fichar por un equipo que compita en la Liga de Campeones?

Han pasado poco más de dos años desde que Victor Osimhen reveló que había tomado una decisión sobre a qué club se uniría después del Nápoles. Solo tres días después, el presidente del Partenopei, Aurelio De Laurentiis, reveló que el delantero «iría al Real Madrid, al París Saint-Germain o a algún equipo de la Premier League». Sin embargo, Osimhen acabó en Estambul, jugando en el Galatasaray, el equipo más grande de Turquía, pero no precisamente el destino que el internacional nigeriano tenía en mente cuando anunció su intención de dejar Nápoles.

El delantero se trasladó inicialmente al RAMS Park en calidad de cedido por una temporada, por lo que se supuso que su gran fichaje simplemente se había pospuesto y que uno de los equipos de élite de Europa vendría a por él el verano siguiente, sobre todo teniendo en cuenta que había marcado 37 goles en 41 partidos con el Gala. Sin embargo, una vez más, ninguno de los grandes equipos del continente se lanzó a por Osimhen, a pesar de que su cláusula de rescisión había bajado de 120 millones de euros (104 millones de libras esterlinas/138 millones de dólares) a 75 millones de euros (65 millones de libras esterlinas/87 millones de dólares). Como resultado, decidió firmar un contrato permanente con el Gala, y el traspaso ha funcionado muy bien para ambas partes.

De cara al partido de octavos de final de la Liga de Campeones del martes contra el Liverpool, Osimhen ha marcado tantos goles en la competición de esta temporada como Erling Haaland (siete), y sin embargo, los rumores sobre el futuro del delantero nunca han cesado.

Entonces, ¿será Osimhen fichado a última hora por uno de los grandes clubes europeos este verano? ¿O podría pasar el resto de sus años de plenitud en Estambul?

  • Udinese Calcio v SSC Napoli - Serie A TIMGetty Images Sport

    «Todo lo relacionado con el Nápoles me hace volar».

    Nunca ha habido dudas sobre la capacidad de Osimhen desde que llevó a Nigeria a la victoria en la Copa Mundial Sub-17 de 2015 con 10 goles en siete partidos. Las lesiones y los constantes cambios de entrenador pueden haber frenado su progreso en el Wolfsburgo, pero el Lille se hizo con sus servicios tras una productiva cesión en el Charleroi en 2018-19 y, al final de su primera temporada en Francia, ya había llamado la atención del entonces entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp.

    Sin embargo, el Nápoles fue el único equipo dispuesto a convertir a Osimhen en el jugador africano más caro de la historia del fútbol, pagando al Lille 70 millones de euros (61 millones de libras esterlinas/81 millones de dólares) por el delantero en julio de 2020. Muchos expertos cuestionaron el precio récord del club, pero resultó ser un dinero muy bien gastado, ya que Osimhen terminó como Capocannoniere y el Partenopei ganó su tercer título de la Serie A, el primero desde los tiempos de Diego Maradona.

    Para entonces, Osimhen ya se había convertido en un icono en Nápoles. Los napolitanos lo acogieron como uno más, como un niño que había crecido en la más absoluta pobreza en Lagos.

    «El cariño que recibo es enorme», declaró Osimhen a BBC Sport Africa. «El club, la ciudad, los aficionados y todos los que están relacionados con el Nápoles me hacen volar».

    Sin embargo, por desgracia, la historia de amor de Osimhen con el Nápoles terminó en un divorcio amargo y prolongado.

  • SSC Napoli v Bologna FC - Serie A TIMGetty Images Sport

    «Nadie se disculpó públicamente».

    Todo comenzó con un vídeo de TikTok que aparentemente pretendía ser divertido, pero que en realidad resultó ofensivo, ya que el departamento de redes sociales del Nápoles decidió burlarse de Osimhen por fallar un penalti en el empate a cero contra el Bolonia el 24 de septiembre de 2023.

    «Lo siento por los aficionados, también porque nunca hablé de lo que pasó antes», reveló el delantero en una entrevista con la Gazzetta dello Sport el mes pasado. «Algunos incluso vinieron a mi casa a pedirme una explicación. Les pedí que se pusieran en mi lugar. Después de que el Nápoles publicara ese vídeo en TikTok, algo se rompió.

    Cualquiera puede fallar un penalti y cualquiera puede ser objeto de burlas por ello. El Nápoles solo lo hizo conmigo, y además con ciertas insinuaciones. Fui víctima de insultos racistas y tomé una decisión. Quería marcharme. Borré de mi Instagram las fotos en las que aparecía con la camiseta del Nápoles y ellos aprovecharon para poner a los aficionados en mi contra. Y pensar que, para mí, mi hija es más napolitana que nigeriana.

    Nadie se disculpó públicamente por lo sucedido. Después de ese famoso vídeo, Edoardo De Laurentiis me llamó varias veces. Eso es todo. Mientras tanto, corrían rumores de que llegaba tarde a los entrenamientos y de que discutía con mis compañeros. Todo son mentiras. Lo siento por los aficionados, pero los entiendo y los admiro: apoyan al club pase lo que pase. Para ellos, el Nápoles está por encima de todo».

    Osimhen también se sintió muy molesto por la actitud del Nápoles en las negociaciones de traspaso durante el verano de 2025, y en particular por el fracaso de la propuesta de fichaje por el Al-Ahli, que abandonó la mesa de negociaciones después de que el equipo de la Serie A supuestamente aumentara su precio de venta en el último momento.

    «Teníamos un acuerdo de caballeros, pero la otra parte no lo respetó plenamente», afirmó. «Intentaron enviarme a cualquier sitio a jugar, pero me trataron como a un perro. Ve aquí, ve allá, haz esto, haz aquello. He trabajado muy duro para construir mi carrera y no podía aceptar ese tipo de trato. No soy un títere».

  • Galatasaray-Istanbul-vs.-Liverpool-FC-UEFA-Champions-LeagueAFP

    Reservas de los clubes ingleses

    Sin embargo, no hay que olvidar que las esperanzas de Osimhen de fichar por uno de los equipos más importantes de Europa también se vieron frustradas por sus exorbitantes exigencias salariales.

    Como explicó el experto en el mercado de fichajes Ben Jacobs a GOAL, «el Chelsea era uno de los clubes interesados en fichar a Osimhen en 2024, pero necesitaban que se ajustara a su estructura salarial basada en incentivos». Por lo tanto, no se trataba solo de la cifra, sino de que Osimhen aceptara una reducción salarial si, por ejemplo, el Chelsea no se clasificaba para la Liga de Campeones. Él no estaba dispuesto a hacerlo, por lo que las finanzas influyeron sin duda en que no se produjera su fichaje por la Premier League».

    Jacobs también dijo que en Inglaterra se consideraba que Osimhen podría ser una influencia disruptiva en el vestuario.

    «Nadie dice que Osimhen sea una mala persona, pero los grandes clubes de la Premier League buscaban un jugador que encajara a la perfección en una plantilla llena de otros grandes talentos y grandes estrellas y, al final, la sensación era que Osimhen quizá no tenía el carácter adecuado en ese sentido», añadió Jacobs.

  • Galatasaray A.S. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    «El club y la ciudad que amo».

    Sin duda, persiste la percepción de que Osimhen es una personalidad difícil de manejar. De hecho, probablemente esto se haya visto reforzado por su disputa en el campo con su compañero de la selección nigeriana Ademola Lookman durante la Copa Africana de Naciones.

    Osimhen incluso se mostró frustrado tras la notable goleada del Gala por 5-2 al Juventus en la ida de los play-offs de la Liga de Campeones del mes pasado, con la sensación de que el número 9 estaba molesto por no haber marcado en Estambul. Aun así, Osimhen insiste en que no se siente en absoluto inquieto en Estambul y que, de hecho, está agradecido por cómo le han salido las cosas.

    «Encontré un club y una ciudad que me encantan, así que quizá fue un golpe de suerte», dijo sobre su fichaje por el Gala, que le paga un salario fijo anual de 15 millones de euros (13 millones de libras esterlinas/17 millones de dólares) por temporada, que puede ascender hasta 21 millones de euros (18 millones de libras esterlinas/24 millones de dólares) netos si se cumplen ciertos objetivos. 

    «En cuanto llegas a Estambul, entiendes por qué todos los que han jugado aquí se han enamorado del equipo y de la gente. Nunca había experimentado nada parecido».

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYAFP

    «Demostré que todos estaban equivocados».

    Como era de esperar, el Gala está tan enamorado de Osimhen como él de ellos.

    «Cuando lo fichamos, muchos hablaron de ello como una inversión descabellada», señaló el vicepresidente Abdullah Kavukcu. «Creo que Víctor ha demostrado que todos se equivocaban, teniendo en cuenta que su valor se ha duplicado. Sabemos que es uno de los mejores delanteros centro del mundo y queremos alcanzar grandes objetivos juntos.

    Con el Nápoles, la compra de Osimhen fue complicada, pero es normal cuando se trata de cifras tan elevadas: De Laurentiis había fijado el precio y, cuando nos presentamos, quería asegurarse de que podríamos pagar todo ese dinero. Haberlo conseguido es un motivo de gran orgullo, porque hemos demostrado a todo el mundo el poderío de nuestro club».

    Sin duda, el Gala llamó la atención del resto de Europa al demostrar su poderío financiero en el mercado de fichajes de verano. Además de fichar a Osimhen, también incorporó a los mediáticos agentes libres Ilkay Gundogan y Leroy Sane con sueldos elevados, gastó más de 30 millones de euros (26 millones de libras esterlinas/35 millones de dólares) en el defensa marfileño Wilfried Singo y otros 27,5 millones de euros (24 millones de libras esterlinas/32 millones de dólares) en el portero turco Ugurcan Cakir, lo que subraya aún más la ambición del club de convertirse en un actor importante en la Liga de Campeones.

    «Nos llevará unos años, pero el proyecto está muy avanzado», afirmó Kavukcu. «Nuestros aficionados están repartidos por todo el mundo y en Estambul uno se adapta rápidamente. Cuando presentamos nuestro plan a los jugadores, les resulta difícil negarse a jugar con nosotros».

  • Besiktas-vs-Galatasaray-SK-25th-week-Trendyol-Super-League-2025AFP

    Los rumores no desaparecerán.

    Y, sin embargo, a pesar de todas las cosas buenas que Osimhen y Gala dicen el uno del otro, los rumores sobre su traspaso no hacen más que intensificarse. La semana pasada se afirmó que el Bayern de Múnich lo había identificado como posible sustituto de Harry Kane, mientras que en España también han circulado rumores de que el Barcelona lo considera una posible alternativa a Julián Álvarez si no consigue convencer al Atlético de Madrid para que se desprenda del argentino.

    Sin embargo, aunque Kavukcu tiene todo el derecho a argumentar que el valor de Osimhen se ha duplicado desde su llegada, ningún club europeo va a pagar 150 millones de euros por un jugador que no querían ni por la mitad de ese precio el verano pasado.

    Porque nada ha cambiado realmente en este tiempo. Osimhen sigue marcando goles, pero sigue siendo considerado un jugador conflictivo con un historial de lesiones irregular. Es obvio que es un futbolista fantástico. Él también lo sabe. Y está claro que aprovecharía cualquier oportunidad para fichar por uno de los clubes más grandes del mundo. Incluso admitió, tras la victoria del Gala en la eliminatoria contra la Juventus, que sería un «privilegio» representar a los bianconeri. 

    Sin embargo, una vez más, no hay ningún equipo en Italia que pueda permitirse fichar a Osimhen y, a sus 27 años, está mucho más lejos de fichar por el Real Madrid, el PSG o algún club de la Premier League que hace dos años.

    Así que, aunque es posible que vuelva a demostrar su calidad de talla mundial contra el Liverpool el martes, empieza a parecer que su oportunidad de representar a un verdadero aspirante a la Liga de Campeones ya ha pasado.

Liga de Campeones
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0