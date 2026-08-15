Victor Osimhen se niega a descartar una salida del Galatasaray en medio del interés del Arsenal por su fichaje

Preguntado por los periodistas después del partido por los rumores que le vinculan con un cambio al norte de Londres, el internacional nigeriano adoptó un tono diplomático sin cerrar del todo la puerta a un posible movimiento en el futuro.

Al referirse al incesante ruido sobre su traspaso, dijo: "Siempre hay rumores durante los mercados de fichajes. Me centraré en mi trabajo. Estoy centrado en mi trabajo. Ya veremos y entonces pensaremos en lo que viene después".

A pesar de la especulación en curso, el delantero reiteró su compromiso con el conjunto de Estambul si sigue allí más allá del cierre del mercado de verano: "Va a ser una temporada dura. El equipo es consciente de ello. Estoy preparado para darlo todo por este club. Esto fue un toque de atención importante. También fue un toque de atención para los jugadores".