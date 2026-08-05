El delantero del Galatasaray Osimhen ha sido ofrecido al Atlético a través de intermediarios, según Club Uria. El traspaso propuesto por el internacional nigeriano de 27 años costaría en torno a 75 millones de euros. Sin embargo, los rojiblancos han rechazado oficialmente la propuesta para fichar al delantero.

El club español no dispone actualmente del flujo de caja necesario para completar una operación de tal envergadura durante el actual mercado de fichajes. Además, el Atlético ya tiene a Julian Alvarez ocupando ese papel específico en el centro del ataque del equipo. La cúpula del Metropolitano cuenta plenamente con el argentino y no está considerando una posible venta, por lo que la llegada de Osimhen resulta innecesaria.