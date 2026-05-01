El Chelsea lleva años buscando reemplazar el impacto de Drogba, y varios delanteros de renombre no han rendido con constancia en Stamford Bridge. La camiseta con el número 9 se ha convertido en un símbolo de ese problema, pues varios delanteros han fracasado al liderar la delantera en el oeste de Londres.

Ahora se menciona a Osimhen como posible solución. A pesar de haber dejado temporalmente una de las principales ligas europeas, el delantero nigeriano mantiene su prestigio. Petit asegura que Osimhen tiene la mentalidad necesaria para triunfar donde otros fracasaron y acabar con la supuesta «maldición» del ‘9’.