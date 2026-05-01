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Victor Osimhen, favorito para romper la «maldición» del 9 en el Chelsea, que sigue buscando un sucesor de Didier Drogba
Petit confía en que Osimhen resuelva el dilema del Chelsea en la delantera
El Chelsea lleva años buscando reemplazar el impacto de Drogba, y varios delanteros de renombre no han rendido con constancia en Stamford Bridge. La camiseta con el número 9 se ha convertido en un símbolo de ese problema, pues varios delanteros han fracasado al liderar la delantera en el oeste de Londres.
Ahora se menciona a Osimhen como posible solución. A pesar de haber dejado temporalmente una de las principales ligas europeas, el delantero nigeriano mantiene su prestigio. Petit asegura que Osimhen tiene la mentalidad necesaria para triunfar donde otros fracasaron y acabar con la supuesta «maldición» del ‘9’.
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La maldición del 9 del Chelsea
Petit recordó que el Chelsea no encuentra un ‘9’ desde Drogba y afirmó que Osimhen sería ideal para romper esa racha.
«A Osimhen le va bien en el Galatasaray, pero cuando dejó el Nápoles esperaba que viniera a la Premier League; no sé por qué eligió Turquía», afirma en Andy's Bet Club.
«Desde Drogba, parece que hay una maldición sobre el nueve en el Chelsea; pero Osimhen tiene la personalidad para romperla».
Petit explica por qué Osimhen podría triunfar en Stamford Bridge
Petit cree que el carácter y estilo agresivo de Osimhen lo hacen ideal para la Premier League y las expectativas del Chelsea.
«Su forma de jugar en el campo es un quebradero de cabeza para los defensas», añadió. «Es muy agresivo y tiene algo que demostrar. Tras dejar Francia para fichar por el Nápoles, brilló en Italia, pero luego tuvo un enfrentamiento con el presidente del club y se fue al Galatasaray».
«Tiene muchas temporadas por delante al más alto nivel y eso sería muy bueno para la Premier League. Tiene el carácter, la personalidad y la trayectoria necesarias para triunfar allí».
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Un futuro fichaje por la Premier League sigue siendo posible.
Aunque llegó el verano pasado, el interés por Osimhen no baja y se habla de un futuro fichaje por la Premier League. El Chelsea lo vigila como opción a largo plazo para su ataque.