Víctor Osimhen explica por qué no fichará por el Barcelona: descarta ir al Camp Nou desde el Galatasaray

Osimhen ha brillado con el Galatasaray y fue clave para que el club ganara la Super Lig. Marcó 22 goles y dio ocho asistencias, lo que lo confirma como uno de los delanteros más peligrosos de Europa. Sus números han desatado rumores sobre su futuro y varios clubes importantes lo vigilan.

Se menciona a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, París Saint-Germain, Manchester United y Chelsea como posibles destinos. Aun así, no todos creen que fichar por el club catalán sea la mejor opción para el delantero, pese a los constantes rumores de cara a la próxima ventana de fichajes.