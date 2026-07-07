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Víctor Osimhen explica por qué no fichará por el Barcelona: descarta ir al Camp Nou desde el Galatasaray
El éxito del Galatasaray aviva los rumores sobre fichajes
Osimhen ha brillado con el Galatasaray y fue clave para que el club ganara la Super Lig. Marcó 22 goles y dio ocho asistencias, lo que lo confirma como uno de los delanteros más peligrosos de Europa. Sus números han desatado rumores sobre su futuro y varios clubes importantes lo vigilan.
Se menciona a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, París Saint-Germain, Manchester United y Chelsea como posibles destinos. Aun así, no todos creen que fichar por el club catalán sea la mejor opción para el delantero, pese a los constantes rumores de cara a la próxima ventana de fichajes.
- AFP
Dursun duda de su encaje en el Barcelona
Serdar Dursun, exdelantero del F. C. Barcelona, duda de que Osimhen encaje en el Barcelona. En el programa «Cup Diary» de Spor Smart reconoció su talento, pero criticó su técnica.
Dursun, en declaraciones a Fanatik, afirmó: «No creo que Osimhen pueda jugar en el Barcelona. Tiene talento, pero no posee una técnica limpia». A su juicio, el Barcelona exige un control de balón y un pase que el nigeriano no muestra. Una crítica que resalta la que podría ser la principal debilidad del delantero.
Surgen alternativas para los grandes clubes catalanes
Las declaraciones de Dursun coinciden con el giro del Barcelona hacia otros objetivos. Informes recientes apuntan a que el club catalán prefiere fichar al delantero argentino Julián Álvarez, más barato que Osimhen. El Barcelona prioriza jugadores que se adapten a su estilo de posesión, lo que explica este cambio.
Aunque Osimhen sigue siendo muy codiciado, las dudas sobre su refinamiento técnico podrían alejar a clubes con exigencias tácticas similares. Por ello, Osimhen debe buscar otros destinos, pues su etapa en el Galatasaray podría estar llegando a su fin.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Osimhen?
Osimhen aclarará su futuro en las próximas semanas, cuando empiece la pretemporada 2026-27. Su fichaje por el Barcelona parece cada vez más improbable, así que podría negociar con Chelsea o París Saint-Germain. El Galatasaray lucha por retener a su estrella ante el creciente interés internacional.
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