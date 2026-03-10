AFP
Victor Osimhen está convencido de que el Galatasaray «puede hacer daño» al Liverpool en Anfield, mientras el delantero estrella brilla tras la victoria en el partido de ida de la Champions League
Los gigantes europeos caen en Estambul
El Galatasaray se aseguró una ventaja mínima pero significativa en los octavos de final de la Liga de Campeones al derrotar al Liverpool por 1-0 en un RAMS Park que vibró de principio a fin. El campeón turco continuó con su formidable racha reciente contra el equipo de la Premier League, logrando su tercera victoria consecutiva sobre los Reds en la competición europea. Fue una noche marcada por la disciplina táctica y la emoción pura, en la que los Leones demostraron que pueden plantar cara a la élite del continente.
El ambiente alcanzó su punto álgido incluso antes del saque inicial, cuando los aficionados locales desplegaron una impresionante coreografía que dejó a los jugadores visiblemente emocionados. Osimhen rompió a llorar al presenciar la emotiva coreografía dedicada al equipo, un momento que marcó el tono de una noche de gran intensidad y pasión en Estambul.
El emotivo homenaje de Osimhen
Tras el pitido final, acompañado por su hijo durante una retransmisión posterior al partido en TRT, el internacional nigeriano habló abiertamente sobre su profunda conexión con el club y por qué esa noche era tan especial para él. «He sido muy feliz desde que llegué con esta camiseta. Esta camiseta es muy especial. Quería dar lo mejor de mí por estos aficionados. Perdí a mi madre cuando era muy joven. Por eso es muy importante para mí», explicó el delantero al reflexionar sobre la importancia del resultado.
El exjugador del Nápoles se convirtió en el centro de atención del equipo de Okan Buruk tras su llegada procedente del Nápoles, asumiendo la responsabilidad de liderar la delantera en la competición de clubes más prestigiosa del mundo. Su actuación contra la defensa del Liverpool sentó las bases para la ajustada victoria, lo que garantiza al Galatasaray una ventaja que defender cuando viaje a Merseyside para el partido de vuelta.
Un vínculo familiar en RAMS Park
Osimhen no tardó en atribuir el resultado al espíritu colectivo del vestuario y las gradas, y destacó que el éxito del club se basa en la unidad. «Somos una familia junto con los aficionados del Galatasaray. Hoy hemos hecho un gran trabajo».
Añadió: «Creo que podemos hacer daño al Liverpool en el partido de vuelta. Hasta ahora hemos hecho un buen trabajo», afirmó el delantero, claramente convencido de que solo han hecho la mitad del trabajo, ya que aspiran a pasar a cuartos de final.
- Getty Images Sport
De cara al partido decisivo en Anfield
Aunque una ventaja de 1-0 suele considerarse un margen precario cuando se juega en Anfield, la confianza que irradia el Galatasaray sugiere que no tienen intención de limitarse a defender el resultado. Tras haber neutralizado con éxito las amenazas ofensivas de Arne Slot en Turquía, el club de Estambul se prepara ahora para una batalla táctica en Inglaterra, donde los goles fuera de casa y la eficacia en el contraataque serán las principales armas de su arsenal para intentar rematar la faena.
