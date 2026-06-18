Víctor Muñoz: el nuevo extremo español del Liverpool, fichado por 40 millones de euros, llega para ocupar el lugar de Mohamed Salah en Anfield

Todo indicaba que los Magpies ficharían a este prometedor jugador de 22 años para reforzar una delantera que el curso pasado fue solo la novena de la Premier League y que ha perdido a Anthony Gordon, traspasado al Barcelona. Sin embargo, parece que Muñoz intentará cubrir los huecos dejados por la marcha de Mohamed Salah, la lesión de Ekitike y la previsible salida de Federico Chiesa, y que será el Liverpool quien se lleve el gato al agua.

Su prometedor currículum incluye pasos por Barcelona y Real Madrid, su posterior fichaje por Osasuna le abrió las puertas de la selección española y le incluyó en la lista para el Mundial 2026. A pesar de su juventud, ya ha vivido mucho y su talento atrae a los grandes clubes.

¿Qué le hace tan especial, ahora que se prepara para ser el primer fichaje de la era de Andoni Iraola en el Liverpool?