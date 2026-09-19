Victor Lindelof disfruta del «duro» desafío ante el Tottenham mientras el Aston Villa busca reactivar su campaña en la Premier League

El exdefensa del Manchester United quiso dejar claro que el vestuario sigue tranquilo y unido de cara al fin de semana. Restando importancia a las conversaciones sobre una moral baja en la plantilla de Unai Emery, Lindelof dijo: "El ambiente en el equipo es bueno. No hemos tenido el mejor inicio de temporada en cuanto a puntos y demás, pero aun así siento que el ambiente es bueno y que también estamos construyendo algo bueno.

"Obviamente, va a ser un partido duro, como todos y cada uno de los partidos de la Premier League, pero estamos deseando afrontar el reto y podemos intentar conseguir los tres puntos. Eso significaría mucho para nosotros, y sería algo sobre lo que seguir construyendo. Estamos todos muy ilusionados con el partido. No hemos conseguido los puntos que queríamos, pero todavía quedan muchos partidos por jugar y el ambiente sigue siendo bueno en el grupo."