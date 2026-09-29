La decisión de que Palmer se retirara por motivos de «gestión de carga» no ha sido recibida con una simpatía unánime, lo que ha provocado una clara división entre las expectativas de los entrenadores y la defensa del bienestar de los jugadores. El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, que busca integrar a jugadores clave en su nuevo planteamiento táctico, expresó su irritación por la situación. En una respuesta contundente a la ausencia del jugador, Tuchel dijo que el delantero «pierde demasiadas oportunidades» de asentarse en la concentración de Inglaterra.

Respondiendo directamente a las críticas dirigidas a quienes se retiran, Molango destacó que el desgaste físico es una cuestión de ciencia más que de deseo. «Les encanta jugar con Inglaterra. Les encanta jugar con su selección. Pero, por desgracia, el cuerpo te pone un límite. No se puede engañar a la biología», afirmó.

El argumento sigue siendo que, si la industria continúa ignorando estas señales de advertencia, la calidad del producto sufrirá inevitablemente. «¿Es realmente ese el fútbol que queremos?», preguntó Molango. «¿Es el fútbol en el que la gente que nos hace soñar simplemente no puede rendir? Para mí es muy preocupante.»