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¡Vicario, furioso! El portero de la Juventus carga contra sus compañeros después de que la Lazio aplastara al equipo turinés en Turín
Vicario, impotente mientras la Lazio castiga la falta de acierto de la Juventus
El portero de la Juventus Guglielmo Vicario vivió una noche dolorosa en la derrota por 3-0 de su equipo en casa ante la Lazio, en la séptima jornada de la Serie A. Aunque la Juventus dominó la posesión durante largos tramos, la Lazio fue implacable de cara a portería en el Allianz Stadium.
Oliver Provstgaard abrió el marcador de cabeza antes de que Gustav Isaksen y Fisayo Dele-Bashiru sellaran una cómoda victoria para los visitantes.
El resultado deja a la Juventus buscando respuestas tras desaprovechar varias ocasiones prometedoras.
- ABACAPRESS
Un portero critica duramente una actuación por debajo de los estándares del club
Tras el partido, Vicario no buscó excusas por la decepcionante actuación del equipo en Turín. «No hay absolutamente ninguna excusa», afirmó con rotundidad.
«Tenemos que ser plenamente conscientes de la historia de este club y de las expectativas que conlleva».
«Hoy hemos rendido por debajo del nivel exigido y tenemos que analizar nuestra actuación tanto individualmente como en equipo», añadió el portero.
La Juventus paga su falta de acierto pese a su presión en la segunda parte
La Juventus tuvo ocasiones para empatar el partido al comienzo de la segunda parte, cuando el suplente Nick Woltemade y Randal Kolo Muani estuvieron cerca de marcar. Sin embargo, la Lazio sorprendió a los locales al contraataque y duplicó su ventaja en contra de lo que estaba sucediendo sobre el terreno de juego.
Vicario reconoció que el equipo debe mejorar urgentemente su eficacia en ambas áreas.
«Tenemos que encontrar soluciones para ganar partidos, y soy el primero en reconocer que lo que estamos haciendo ahora mismo no es suficiente», admitió Vicario.
- Nicolo Campo
La Juventus exige una autocrítica inmediata antes de la próxima prueba
La abultada derrota obliga a la Juventus a hacer autocrítica mientras intenta enderezar su campaña en las competiciones nacionales.
Vicario pidió a sus compañeros que examinaran detenidamente sus errores antes de volver a jugar en la Serie A.
«Tenemos que examinar detenidamente todo lo que salió mal esta noche y analizarlo», concluyó Vicario, mientras la plantilla se prepara para sus próximos partidos.
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