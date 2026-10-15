La ilusión, después la decepción. Pero sin dramatismos. Según Cesc Fabregas, la debacle de ayer en Róterdam, en el campo del Feyenoord, debe considerarse una etapa en el proceso de crecimiento del Como. «Para nosotros es la primera vez en Europa y seguimos aprendiendo», afirmó el técnico español, que al término del encuentro asumió la responsabilidad por el resultado y por algunas decisiones tomadas durante los 90 minutos. La derrota en suelo neerlandés, en cualquier caso, confirma el mal momento del Como (una derrota y un empate en sus dos últimos partidos de Serie A) y, sobre todo, de su estrella más brillante: Nico Paz, que jugó de inicio como falso nueve para suplir las ausencias del lesionado Moise Kean y de Tasos Douvikas, que salió del banquillo en la segunda parte (y marcó en los minutos finales).
Viaje por la crisis de Nico Paz: así no es un valor añadido para el Como
NICO PAZ, POR DEBAJO DE SU NIVEL
Si el argentino funciona, todo el equipo se beneficia. De lo contrario, la circulación del balón se vuelve mucho más lenta y trabada. Durante el partido, ante las dificultades de sus compañeros para mover el balón, Paz retrasó a menudo su posición para participar en la elaboración del juego y dejó a Martin Baturina como principal referencia ofensiva. Sin embargo, eso lo alejó de la portería y le hizo perder eficacia en tres cuartos de campo rival. Solo realizó un disparo peligroso (bien detenido por el portero Tjark Ernst) y perdió 13 balones. Son cifras negativas que se suman a las que ha registrado Nico Paz en la liga. El jugador nacido en 2004 solo ha marcado una vez en los 6 partidos disputados hasta ahora: el pasado 4 de septiembre, contra el Genoa. Desde entonces no ha vuelto a marcar y apenas dio una asistencia en el siguiente partido, que su equipo ganó al Parma.
En apuros con el Como, brillante con Argentina
Un rendimiento decepcionante, sobre todo si se compara con el que ofreció Nico Paz en el mismo periodo de 2025 (3 goles y otras tantas asistencias). El exjugador del Real Madrid acusa, sin duda, el desgaste del Mundial y el hecho de que no se reincorporó al Como hasta mediados de agosto, por lo que se perdió gran parte de la pretemporada. Sin embargo, también es cierto que, a principios de octubre, Nico brilló en los tres partidos que disputó con la selección argentina: marcó ante Bolivia, Burkina Faso y Benín en el partido de despedida de Lionel Messi con la selección. Unas actuaciones brillantes que llevaron a muchos, en su país, a señalarlo incluso como el próximo heredero del ocho veces ganador del Balón de Oro, de 39 años.
INVERSIÓN DE 60 MILLONES
El Como, por su parte, tiene plena confianza en el jugador, como demuestran los 60 millones que gastó en verano para ficharlo en propiedad del Real. Fabregas lo defendió en rueda de prensa («hay momentos de altibajos, pero no estoy preocupado»). Sin embargo, la temporada anterior no dudó en dejarlo fuera del once titular cuando lo consideró necesario para estimularlo y motivarlo aún más. El domingo le espera una visita a Florencia, ante un rival que trae buenos recuerdos a Paz: el 21 de septiembre de 2025 estuvo imparable en el «Franchi» y fue decisivo para la victoria del Como. Fabregas espera volver a ver esa versión suya, la que actúa con efectos letales entre líneas y tiene libertad para moverse en apoyo del delantero centro.
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