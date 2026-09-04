Se vislumbra un final amargo para Richarlison en el Tottenham después de que el entrenador Roberto De Zerbi le dejara fuera de la plantilla del club para la Premier League tras un fallido traspaso al Everton. El técnico italiano ha apartado al atacante para que se entrene junto al equipo sub-21, al considerar que está completamente fuera de sus planes para el primer equipo esta temporada. Si las negociaciones con el Trabzonspor se vienen abajo, el brasileño deberá buscar otros mercados aún abiertos, como Arabia Saudí, o prepararse para pasar meses sin jugar partidos.