Mark Pain
Traducido por
«¡Ves lo grande que es el Liverpool!»: Ronald Araujo se sincera sobre su cambio de posición y su vida en Anfield
Araujo disfruta de su responsabilidad en el Liverpool y de su conexión con la afición
El defensa del Liverpool Ronald Araujo representó a la plantilla en la rueda de prensa del lunes, previa al partido en el que recibirá al Villarreal en Anfield en la Liga de Campeones de la UEFA. Tras llegar procedente del Barcelona, el internacional uruguayo expresó su agradecimiento por la cálida acogida de la afición local.
Araujo admitió que jugar en el Liverpool conlleva enormes exigencias, pero insistió en que se crece ante las grandes expectativas y la presión.
El defensa se declaró plenamente comprometido con la consecución de éxitos tanto en las competiciones nacionales como en las europeas.
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Un defensa alerta sobre el juego de posesión del Villarreal
Tras enfrentarse al Villarreal en numerosas ocasiones durante su etapa en España, Araujo advirtió de la excepcional calidad de pase del Submarino Amarillo. «Después del Barcelona, es el equipo que más posesión tiene en La Liga, y eso te dice qué tipo de jugadores tiene», señaló Araujo.
«Conozco bien al Villarreal; me enfrenté a ellos muchas veces. Es un gran equipo y tiene grandes jugadores».
«Pero estamos en Anfield y tenemos nuestra identidad. Tenemos que darlo todo desde el primer minuto e imponer nuestro juego», afirmó.
Capacidad de adaptación, clases de idiomas y la ausencia de Szoboszlai
Araujo se mostró dispuesto a jugar de lateral derecho a las órdenes de Iraola y reveló que está estudiando inglés para comunicarse bien con compañeros jóvenes como Rio Ngumoha y Jeremy Jacquet. «No voy a negar que me siento más cómodo jugando de central, pero no es un problema», señaló Araujo.
«En el fútbol hay un lenguaje universal: si tienes que gritarle a alguien, vas a entenderlo».
Sobre la baja por lesión de Dom Szoboszlai, Araujo añadió: «Dom es un jugador espectacular... Ahora mismo no podemos contar con él en el equipo y estoy seguro de que lo echaremos de menos, pero tenemos mucha calidad en la plantilla».
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El Liverpool busca ampliar su imponente registro como local en Europa
Con el respaldo de un excepcional balance en Anfield, donde ha ganado 15 de sus últimos 16 partidos de la fase de grupos o la fase de liga de la Champions League, el Liverpool afronta el encuentro con plena confianza.
Aunque el Villarreal llega tras vencer 3-1 al Nápoles, Araujo sigue convencido de que el Liverpool tiene calidad para llegar lejos en Europa.
El Liverpool buscará los tres puntos a las 20:00 BST para mantener su pleno de victorias en la competición esta temporada.
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