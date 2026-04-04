Verona-Fiorentina, De Gea: «Todas las paradas se las dedico a mi padre, que está en el hospital»

Galardonado como mejor jugador del partido, De Gea tuvo unas palabras especiales tras el encuentro: «Todas mis paradas están dedicadas a mi padre, que está en elhospital», declaró a los micrófonos de DAZN. «No hemos hecho el mejor partido de la temporada, pero a veces nos ha tocado sacar menos de lo que merecíamos y hoy ha pasado lo contrario; así es el fútbol. Hoy estábamos concentrados en este partido porque, en la lucha por la permanencia, aún no hemos hecho nada; luego vendrá la Europa, que nos da nuevos estímulos: el Crystal Palace es un equipo que, como todos los de la Premier League, ataca mucho y juega en un campo pequeño; son fuertes, pero intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos».