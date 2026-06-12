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Sean SoglianoGetty Images

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Verona confirma la renovación de Sogliano y se reúne con Baroni para el banquillo

Hellas Verona
Fichajes
Serie B

Ya es oficial la renovación del director deportivo. Para el banquillo, cobra fuerza la candidatura del exentrenador del Lazio y del Torino.

Sean Sogliano seguirá en el Verona. El director deportivo gialloblù, pese a los contactos recientes con el Lecce para reemplazar a Pantaleo Corvino, ha renovado su contrato con el club veneto por tres años más. Así, seguirá su labor en la Serie B.

Con esta decisión, el club puede planificar la próxima temporada, empezando por la elección del entrenador, con Marco Baroni como candidato principal.

  • ADELANTE CON SOGLIANO

    Sogliano ha renovado por tres años más y seguirá en la Serie B. Su objetivo es devolver al Verona a la Serie A cuantoantes.

    • Anuncios

  • EL COMUNICADO

    Verona - El Hellas Verona FC anuncia la renovación de contrato del director deportivo Sean Sogliano hasta el 30 de junio de 2029.

    «Estamos muy contentos de prolongar aún más nuestra relación profesional con Sean Sogliano, quien a lo largo de todos estos años ha demostrado competencia, dedicación y compromiso con la causa gialloblù», declaró el presidente ejecutivo Italo Zanzi. Compartimos las mismas ambiciones y visión para el futuro del Hellas Verona. Esta renovación refleja la voluntad de la propiedad de dar continuidad al proyecto deportivo y afianzar las bases del club».

    «Siempre he manifestado y demostrado mi profundo vínculo con el Hellas Verona y estoy feliz de poder seguir trabajando para este club y estos aficionados —declaró el director deportivo Sean Sogliano—. La temporada pasada fue difícil, ahora debemos pasar página y volver con más fuerza. Nos espera otro reto complicado, pero unidos podremos superarlo. Agradezco a la propiedad su confianza, ¡siempre adelante, Hellas Verona!».

    El club le desea lo mejor en su continuidad al frente del área deportiva.

  • ENCUENTRO CON BARONI

    El jueves 11 de junio se reunió Marco Baroni con el Verona. El exentrenador del Torino y el Lazio está dispuesto a llegar a un acuerdo, y en los próximos días las partes buscarán cerrarlo.