Verona - El Hellas Verona FC anuncia la renovación de contrato del director deportivo Sean Sogliano hasta el 30 de junio de 2029.

«Estamos muy contentos de prolongar aún más nuestra relación profesional con Sean Sogliano, quien a lo largo de todos estos años ha demostrado competencia, dedicación y compromiso con la causa gialloblù», declaró el presidente ejecutivo Italo Zanzi. Compartimos las mismas ambiciones y visión para el futuro del Hellas Verona. Esta renovación refleja la voluntad de la propiedad de dar continuidad al proyecto deportivo y afianzar las bases del club».

«Siempre he manifestado y demostrado mi profundo vínculo con el Hellas Verona y estoy feliz de poder seguir trabajando para este club y estos aficionados —declaró el director deportivo Sean Sogliano—. La temporada pasada fue difícil, ahora debemos pasar página y volver con más fuerza. Nos espera otro reto complicado, pero unidos podremos superarlo. Agradezco a la propiedad su confianza, ¡siempre adelante, Hellas Verona!».

El club le desea lo mejor en su continuidad al frente del área deportiva.