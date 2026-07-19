AFP
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Vergüenza para Argentina: Leandro Paredes provoca una trifulca y es expulsado en la final del Mundial ante España
Caos en el MetLife Stadium
La final del Mundial 2026 acabó con incidentes: tras perder contra España en el MetLife Stadium, Argentina se vio envuelta en una trifulca.
Paredes, centrocampista del Boca Juniors, encabezó la trifulca y vio la roja; su reacción arrastró a jugadores y cuerpos técnicos frente a los banquillos.
- Getty
Paredes y Fernández ven rojo
Las imágenes muestran a Paredes empujando por el cuello a Eric García, lo que derribó al defensa y encendió la mecha de una trifulca. Luego el centrocampista derribó a Gavi, empujándolo en la cara y aparentemente propinándole una patada.
Antes, Argentina ya jugaba con diez por la doble amarilla a Fernández. La doble expulsión cerró una noche desastrosa para el equipo de Lionel Scaloni, que no pudo darle a Lionel Messi el final de cuento de hadas que merecía.
Neville y Shearer condenan la conducta de Argentina
Tras el partido, los comentaristas televisivos criticaron con dureza el comportamiento de Argentina tras el pitido final. En la retransmisión de ITV, el ex capitán del Manchester United, Neville, fue contundente.
«Es una vergüenza», afirmó Neville. «Me encanta su competitividad, cómo luchan y se dejan la piel; Messi les ha dado alas, pero los últimos partidos han sido una vergüenza».
Shearer, analizando los hechos en la BBC, añadió: «Paredes le propinó dos o tres puñetazos en la cara a un rival. Se abalanzó sobre él. No hay espacio para eso. Entiendo lo que significa para ellos y lo que duele perder, pero hay una forma de hacerlo. Lo hemos visto demasiado en Argentina. La reacción tras el pitido final es terrible».
- Getty Images
Argentina, en el punto de mira tras un final caótico
España celebra un triunfo histórico en el Mundial, mientras Argentina reflexiona sobre un final decepcionante en su defensa del título. La final podría haber sido la última de Messi, y los incidentes impidieron un cierre digno, exponiendo a la Albiceleste a más críticas por su conducta.
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