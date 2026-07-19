Tras el partido, los comentaristas televisivos criticaron con dureza el comportamiento de Argentina tras el pitido final. En la retransmisión de ITV, el ex capitán del Manchester United, Neville, fue contundente.

«Es una vergüenza», afirmó Neville. «Me encanta su competitividad, cómo luchan y se dejan la piel; Messi les ha dado alas, pero los últimos partidos han sido una vergüenza».

Shearer, analizando los hechos en la BBC, añadió: «Paredes le propinó dos o tres puñetazos en la cara a un rival. Se abalanzó sobre él. No hay espacio para eso. Entiendo lo que significa para ellos y lo que duele perder, pero hay una forma de hacerlo. Lo hemos visto demasiado en Argentina. La reacción tras el pitido final es terrible».