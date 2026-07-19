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Yosua Arya

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Vergüenza para Argentina: Leandro Paredes provoca una trifulca y es expulsado en la final del Mundial ante España

Argentina
World Cup
España vs Argentina
España
L. Paredes

Argentina perdió la final del Mundial ante España y terminó su defensa del título en el caos. Leandro Paredes fue expulsado por participar en una pelea tras el partido, y Enzo Fernández ya había visto la roja antes del final. Los incidentes violentos eclipsaron el histórico triunfo español y recibieron duras críticas de los comentaristas.

  • Caos en el MetLife Stadium

    La final del Mundial 2026 acabó con incidentes: tras perder contra España en el MetLife Stadium, Argentina se vio envuelta en una trifulca.

    Paredes, centrocampista del Boca Juniors, encabezó la trifulca y vio la roja; su reacción arrastró a jugadores y cuerpos técnicos frente a los banquillos.



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  • ParedesGetty

    Paredes y Fernández ven rojo

    Las imágenes muestran a Paredes empujando por el cuello a Eric García, lo que derribó al defensa y encendió la mecha de una trifulca. Luego el centrocampista derribó a Gavi, empujándolo en la cara y aparentemente propinándole una patada.

    Antes, Argentina ya jugaba con diez por la doble amarilla a Fernández. La doble expulsión cerró una noche desastrosa para el equipo de Lionel Scaloni, que no pudo darle a Lionel Messi el final de cuento de hadas que merecía.

  • Neville y Shearer condenan la conducta de Argentina

    Tras el partido, los comentaristas televisivos criticaron con dureza el comportamiento de Argentina tras el pitido final. En la retransmisión de ITV, el ex capitán del Manchester United, Neville, fue contundente.

    «Es una vergüenza», afirmó Neville. «Me encanta su competitividad, cómo luchan y se dejan la piel; Messi les ha dado alas, pero los últimos partidos han sido una vergüenza».

    Shearer, analizando los hechos en la BBC, añadió: «Paredes le propinó dos o tres puñetazos en la cara a un rival. Se abalanzó sobre él. No hay espacio para eso. Entiendo lo que significa para ellos y lo que duele perder, pero hay una forma de hacerlo. Lo hemos visto demasiado en Argentina. La reacción tras el pitido final es terrible».

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  • MessiGetty Images

    Argentina, en el punto de mira tras un final caótico

    España celebra un triunfo histórico en el Mundial, mientras Argentina reflexiona sobre un final decepcionante en su defensa del título. La final podría haber sido la última de Messi, y los incidentes impidieron un cierre digno, exponiendo a la Albiceleste a más críticas por su conducta.