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«¡Vergonzoso!»: la madre y la esposa de Harry Maguire lideran la indignación familiar por la exclusión del defensa del Manchester United de la selección inglesa para el Mundial, decidida por Thomas Tuchel
La familia critica la «vergonzosa» decisión de Tuchel
La convocatoria de Tuchel para el Mundial ha generado una reacción personal: la familia de Maguire lidera una protesta abierta contra el seleccionador inglés. La sorpresiva exclusión del jugador de 33 años, junto a pesos pesados como Phil Foden y Cole Palmer, provocó una respuesta inmediata de sus seres queridos, que tildaron la decisión de «vergüenza».
Su esposa, Fern, publicó en redes: «Estoy devastada. No podías haber hecho más para demostrar tu valor. No hace falta que te diga lo admirado que eres, es una pena que te hayas enfrentado a una sola opinión». La madre del defensa, Zoe, se hizo eco de este sentimiento y declaró: «Absolutamente indignada. No podrías haber hecho nada más. Mantén la cabeza alta... Es una vergüenza».
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La estrella de los Red Devils, «conmocionada y desolada»
A pesar de haber jugado 24 partidos con el Manchester United esta temporada y de volver a la convocatoria en marzo, las esperanzas de Maguire de viajar a Norteamérica se frustraron. El defensa confiaba en que su reciente nivel en Old Trafford le bastaría para estar en la lista, pero quedó fuera de los planes del seleccionador.
En una cruda declaración, Maguire admitió: «Creía que mi temporada me llevaba a la selección y la decisión me ha destrozado. No hay nada que me guste más que ponerme esa camiseta y representar a mi país. Les deseo a los jugadores todo lo mejor este verano». Sus hermanos se sumaron: Laurence habló de «caos» y Joe lo llamó «la peor decisión que he visto en mi vida».
Keane entra en escena
La leyenda del United, Roy Keane, defendió al veterano defensa. Criticó a Tuchel por dejar fuera a un jugador que siempre rinde en los grandes escenarios con Inglaterra y calificó la decisión de “absurda” y “circus”.
«¿En qué demonios está pensando Thomas Tuchel? Es una burla, un circo», se indignó Keane. «Hablamos de Harry Maguire, un defensa de la vieja escuela que se ha dejado la piel por Inglaterra año tras año».
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Tuchel defiende la cruda purga
El seleccionador de Inglaterra mantuvo la calma pese a las críticas del entorno de Maguire. Tuchel admitió que le «sorprendió» la declaración pública del defensa poco después de su charla privada.
Al explicar sus motivos, Tuchel dijo: «La decisión es que nos quedamos con los centrales que nos llevaron hasta el otoño. Me sorprendió leer la declaración de Maguire. Tuvimos una conversación privada y él tuvo la oportunidad de expresar sus sentimientos». Con los Tres Leones a punto de enfrentarse a Croacia el 17 de junio, queda por ver si la decisión implacable de Tuchel conducirá a la gloria en el Mundial o a un vuelo de vuelta a casa desde Estados Unidos antes de tiempo.