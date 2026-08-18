getty
Traducido por
«Veremos qué pasa»: Harry Kane aborda sus opciones de ganar el Balón de Oro 2026 tras una impresionante temporada con el Bayern de Múnich
La temporada récord de Kane en el Bayern de Múnich
Kane ha redefinido lo que significa ser un delantero prolífico durante su sensacional etapa en Alemania. El jugador de 33 años fue la estrella indiscutible de la Bundesliga, al cerrar la campaña liguera con 36 goles y cinco asistencias en solo 31 apariciones. Esa cifra goleadora forma parte del rendimiento de Kane con el Bayern durante la campaña 2025-26. En total, marcó 61 goles en 51 apariciones entre todas las competiciones la temporada pasada.
La sequía de títulos de Kane terminó cuando el Bayern ganó la Bundesliga el año pasado y ese triunfo ha abierto la puerta a más éxitos. A ese logro le siguieron otro título de la Bundesliga esta temporada, junto con la DFB-Pokal y la Supercopa de Alemania. Aunque Inglaterra no puso fin a su sequía de títulos en el Mundial, su capitán marcó seis goles y superó a Gary Lineker como máximo goleador de Inglaterra en el torneo, lo que garantizó que siguiera en la pelea por el Balón de Oro.
- Getty Images
Sigue centrado en el rendimiento
Kane ha hablado públicamente sobre sus opciones de ganar el Balón de Oro, y ha afirmado que el desenlace no depende de él, pese a lo que describió como una temporada de actuaciones consistentes y de gran nivel. Kane reconoció la importancia del premio, aunque evitó hacer predicciones tajantes sobre su resultado.
«De nuevo, estoy extremadamente orgulloso de la temporada que hice el año pasado. Creo que el Balón de Oro es lo máximo a nivel individual. Sé que hice una gran temporada la pasada campaña, pero como siempre, como ya he dicho, el foco está en esta nueva temporada», declaró Kane.
«El Balón de Oro no está en mis manos. He hecho lo que podía hacer en cuanto a rendir sobre el terreno de juego. Ahora depende de los votos, de otra gente y de los medios. Son cosas que no puedo controlar. Veremos qué pasa. Obviamente, sería increíble si ocurriera, pero en última instancia todavía faltan dos o tres meses para que se decida. No es algo que ocupe ahora mismo el primer lugar en mi cabeza».
Matthäus brinda su apoyo verbal
El icono del fútbol alemán Lothar Matthäus ha mostrado un apoyo total a Kane, al insistir en que el delantero del Bayern merece el Balón de Oro más que cualquier otro jugador en liza este año. El exjugador, de 65 años, destacó la contribución de Kane al dominio nacional del Bayern y el nivel que mantuvo durante toda la temporada sin un solo bajón de forma.
«Para mí, Harry Kane es el principal candidato al Balón de Oro. Yo miro el año entero, no solo un partido o un Mundial. Varios jugadores ganaron la liga española con el Barcelona y luego se proclamaron campeones del mundo con España, pero ¿hubo un jugador que estuviera claramente por encima de todos los demás? En el caso de Lamine Yamal, yo diría que no», dijo Matthäus.
- Getty Images
El obstáculo de un título internacional
Sin embargo, el legendario centrocampista también fue sincero sobre los obstáculos que se interponen en el camino de Kane tras la conclusión de las campañas europea y mundial. Inglaterra cayó eliminada ante Argentina en las semifinales del Mundial, y Argentina terminó siendo subcampeona. Mientras tanto, en la Champions League, la campaña del Bayern terminó en semifinales después de caer derrotado ante el Paris Saint-Germain, que acabó proclamándose campeón.
«El hecho de que se quedara sin jugar la final tanto en el Mundial como en la Champions League es el único inconveniente», nooted Matthäus.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias