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Yosua Arya

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Veredicto sobre la apelación de Lisandro Martínez: el Manchester United sabrá cuántos partidos se perderá el defensa argentino por tirar del pelo al delantero del Leeds, Dominic Calvert-Lewin

L. Martinez
Manchester United
Manchester United vs Leeds
D. Calvert-Lewin
Leeds
Premier League

La FA confirmó la suspensión de tres partidos para Lisandro Martínez tras tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin, lo que complica la defensa de Manchester United bajo el interino Michael Carrick.

  • La FA desestima el recurso del United por la expulsión de Martínez

    La FA confirmó que Martínez deberá cumplir tres partidos de sanción tras rechazar el recurso del Manchester United por una expulsión injustificada. El organismo determinó que el árbitro no cometió un «error claro y evidente» al expulsar al argentino por tirar del pelo al delantero del Leeds, Calvert-Lewin.

    El comité disciplinario de la FA añadió que la sanción es adecuada, pues tal conducta «no debe tolerarse» en el fútbol profesional. Tras perderse la victoria 1-0 ante el Chelsea, Martínez se perderá también los partidos contra Brentford y el derbi del Noroeste frente al Liverpool.

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  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick se marchó furioso

    Carrick ha mostrado su frustración por la decisión, después de calificar la tarjeta roja inicial como una de las peores que ha visto. Aun así, el excentrocampista del United admitió que debe aceptar la resolución final.

    «Obviamente, estamos decepcionados», admitió Carrick en declaraciones a ESPN. «No estábamos de acuerdo. Mi enfado tras el partido sigue igual. No quiero entrar en detalles ahora; ya pasó. Hemos sufrido decisiones en contra y debemos aceptarlas y seguir adelante, nos gusten o no».

  • Se agrava la crisis defensiva para el entrenador interino

    La sanción a Martínez agrava la crisis defensiva del United. De Ligt sigue como duda, ya que aún no ha jugado con Carrick, y Yoro aún se recupera de una lesión en un entrenamiento. Sin embargo, Maguire, tras dos partidos sancionado, vuelve y podría ser titular contra el Brentford.



  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fecha de regreso de Martínez

    El internacional argentino no volverá hasta que los Red Devils visiten al Sunderland el 9 de mayo. Por tanto, verá desde la grada los partidos contra Brentford y Liverpool.

    Mientras tanto, Carrick debe dosificar a los defensas disponibles y aguardar noticias sobre la recuperación de De Ligt. En plena pugna por Europa, la solidez del United sin sus pilares atrás marcará las últimas semanas de la campaña 2025-26.

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