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¿Ventaja para el Barcelona? Aitana Bonmati, tres veces Balón de Oro, regresa a los entrenamientos tras cinco meses lesionado, justo antes de la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich
Un gran impulso para el Barcelona: Aitana Bonmati vuelve a los entrenamientos
A principios de este mes, Bonmati volvió a entrenar con el Barça tras recuperarse de la fractura de pierna que sufrió en noviembre con la selección española. El lunes, el club celebró su regreso definitivo con un vídeo en el que la centrocampista habló al equipo.
«Estoy un poco nerviosa. Es como mi primer día de colegio después del verano», bromeó. «Muchas de vosotras habéis pasado por lesiones como esta. Sabéis lo que se siente. No es fácil, pero creo que he conseguido ver el lado positivo. Este tiempo me ha venido muy bien. Ahora estoy lista para aportar todo lo que pueda, para poner mi granito de arena en esta gran temporada que estáis haciendo y en los objetivos que nos quedan. Queda un mes y medio como mucho y creo que lo conseguiremos. Así que, gracias, y sigamos adelante».
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Numerosos contratiempos: los problemas de lesiones del Barça en la temporada 2025-26
A pesar de la baja de una de sus mejores jugadoras, el Barça ha completado una temporada notable: ganó la Supercopa de España en enero, logró su séptimo título liguero consecutivo el mes pasado, alcanzó la final de la Copa de la Reina y está en semifinales de la Liga de Campeones, donde se medirá al Bayern de Múnich este fin de semana en la ida.
Y Bonmati no es la única baja que ha sufrido el equipo. Mapi León, Patri Guijarro y Laia Aleixandri, fichada del Manchester City, son solo algunas de las jugadoras que han sufrido largas lesiones. Estas ausencias han pesado más este curso, ya que el club, limitado por restricciones económicas, no pudo conformar una plantilla amplia.
Cómo ha gestionado el Barça las bajas de Bonmati y otros jugadores
Afortunadamente, el Barça ha superado esos contratiempos. Gracias al gran momento de forma de Alexia Putellas, Ewa Pajor y Claudia Pina, y al impulso de jóvenes como Clara Serrajordi, Aicha Camara, Sydney Schertenleib y Vicky López —formadas en La Masía o llegadas de otros clubes en su adolescencia—, el equipo ha mantenido el nivel pese a las bajas.
«Perder a Aitana fue un golpe», reconoció esta semana Esmee Brugts, lateral de 22 años que cumple su tercera temporada tras llegar del PSV Eindhoven. «Me entristeció mucho saberlo, porque es clave para nosotras. Siempre da la cara en los partidos importantes y, al conocerla, sé que quiere jugar siempre, así que saber que estaría fuera tanto tiempo fue muy duro.
Quizá también se deba a que tenemos más partidos y menos jugadoras, lo que supone una gran carga. Yo también he estado lesionada y ha habido más casos. Pero, cuando tenemos menos jugadoras, las más jóvenes tienen más oportunidades y creo que lo han hecho realmente bien.
Al final, somos más fuertes cuando todas están. Me alegra que Aitana haya vuelto a entrenar y que lleguen los partidos importantes con el equipo en forma».
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El regreso de Bonmati refuerza las esperanzas del Barça de conseguir el cuádruple
La vuelta de Bonmati en la recta final es un gran impulso. El Barça ya tiene dos títulos, pero aún busca dos más, y la aportación de la triple Balón de Oro será clave. La Liga de Campeones, sobre todo, es un trofeo que las catalanas quieren, tras perder 1-0 con el Arsenal en la final pasada.
¿Podrá estar lista para las semifinales de este fin de semana? Por ahora no se sabe si su recuperación avanzó lo suficiente para el duelo de ida en Múnich, pues apenas se reincorporó a los entrenamientos.
Aun así, ella confía en marcar la diferencia mientras el Barça busca su segundo cuádruple en tres años.