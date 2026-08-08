¿Venta o segunda oportunidad? El dilema de Rashford quita el sueño al Manchester United

La estrella inglesa Marcus Rashford ha vuelto a ser el centro de una decisión que el Manchester United aún no ha resuelto.

El diario "Sport" señaló en un informe que Rashford ha regresado al fortín de Old Trafford, tras una temporada en la que recuperó su brillo con el Barcelona a préstamo, pero su futuro sigue abierto.

Rashford recuperó en el Barcelona gran parte del nivel que había perdido durante su última etapa en el Manchester United.

El delantero inglés terminó la temporada 2025-2026 disputando 49 partidos, en los que marcó 14 goles y dio 11 asistencias en todas las competiciones.

Rashford fue también una pieza importante en el equipo del entrenador Hansi Flick durante una temporada en la que el Barcelona se coronó con los títulos de LaLiga y de la Supercopa de España.

Sin embargo, el Barcelona decidió no dar el siguiente paso y no activó la cláusula para convertir el préstamo en un traspaso definitivo a cambio de 30 millones de euros.