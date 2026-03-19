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Jens Petter Haugehaakon paulsen Unisport / Bodö/Glimt
Oliver Maywurm

Traducido por

«Venimos de un pequeño pueblo pesquero del norte de Noruega»: el Bodø/Glimt, la revelación de la Liga de Campeones, presenta una nueva camiseta muy especial

Aunque cayeron de forma dramática en los octavos de final, la temporada del Bodø/Glimt en la Liga de Campeones sigue siendo un grato recuerdo. La nueva camiseta pretende simbolizar también el auge del club.

El FK Bodø/Glimt, la revelación de la Liga de Campeones, ha presentado una nueva camiseta muy especial para la temporada que acaba de comenzar en Noruega.

  • La nueva camiseta no solo celebra el 110.º aniversario del club, fundado en 1916, «sino que también representa su creciente presencia global», después de que el Bodø/Glimt alcanzara de forma sensacional los octavos de final en su primera temporada en la Liga de Campeones, según escribe la agencia Empower Sports en un comunicado de prensa al respecto.

    El club noruego de primera división ha escrito «una de las historias más admiradas del fútbol europeo», continúa el comunicado. La nueva camiseta, como es lógico, presenta el color amarillo del club y cuenta con detalles en negro. Está inspirada en algunas camisetas de los inicios del Bodö/Glimt y, además, el llamativo cuello es también «un homenaje a las camisetas de las primeras décadas del club, así como de los años noventa y principios de los 2000».

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  • FK Bodo/Glimt v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    El Bodø/Glimt causó sensación en la máxima competición europea: estuvo a punto incluso de clasificarse para los cuartos de final

    En concreto, la camiseta se promociona principalmente a través de una campaña de vídeo a nivel mundial que incluye imágenes de Río de Janeiro (Brasil), Tokio (Japón) y Ámsterdam (Países Bajos). El objetivo es ilustrar la creciente popularidad mundial del Bodö/Glimt, impulsada por sus recientes éxitos en la Liga de Campeones, con nuevos aficionados y admiradores en todo el mundo.

    «Venimos de un pequeño pueblo pesquero del norte de Noruega, pero cada vez más personas de todo el mundo siguen al Bodö/Glimt», dijo el capitán Patrick Berg en el vídeo. «Estamos orgullosos de contar ahora también con ellos».

    El Bodø/Glimt logró, de forma sorprendente, clasificarse para la fase eliminatoria de la Liga de Campeones gracias a un fuerte sprint final en la fase de grupos. En las últimas tres jornadas, los noruegos encadenaron un empate a 2 ante el Borussia Dortmund con sensacionales victorias contra el Manchester City (3-1) y el Atlético de Madrid (2-1). Así lograron auparse al puesto 23 y clasificarse para los play-offs.

    Allí, el Bodø/Glimt dio la siguiente sorpresa al eliminar del torneo al Inter de Milán, finalista del año anterior, con dos victorias (3-1 y 2-1). En octavos de final, tras una victoria por 3-0 en el partido de ida contra el Sporting de Lisboa, todo apuntaba a que se clasificarían para la ronda de los ocho mejores equipos de Europa; sin embargo, el partido de vuelta en Portugal se perdió el martes por 0-5 en la prórroga, por lo que Jens Petter Hauge y compañía acabaron siendo eliminados.

    No obstante, el Bodø/Glimt ha hecho historia. La nueva camiseta está pensada para la temporada 2026, que acaba de comenzar y que, a diferencia de la mayoría de las demás ligas europeas, se disputa en Noruega a lo largo del año natural. El Bodø/Glimt aún no ha debutado en la competición debido a sus compromisos en el ámbito internacional y no jugó en la jornada inaugural de la liga el pasado fin de semana. El primer partido de liga del equipo, que se clasificó para los octavos de final de la Liga de Campeones, tendrá lugar a principios de abril contra el Kristiansund BK.


  • Bodö/Glimt: Todos los resultados de esta temporada de la Liga de Campeones


    Ronda

    Rival

    Resultado

    Clasificación

    Sturm Graz (local)

    5-0

    Clasificación

    Sturm Graz (F)

    1-2

    Fase de liga

    Slavia de Praga (A)

    2-2

    Fase de liga

    Tottenham Hotspur (H)

    2-2

    Fase de grupos

    Galatasaray (F)

    1-3

    Fase de liga

    AS Mónaco (C)

    0-1

    Fase de liga

    Juventus de Turín (local)

    2:3

    Fase de liga

    Borussia Dortmund (F)

    2-2

    Fase de liga

    Manchester City (L)

    3:1

    Fase de liga

    Atlético de Madrid (F)

    2-1

    Playoffs

    Inter de Milán (H)

    3-1

    Playoffs

    Inter de Milán (F)

    2-1

    Octavos de final

    Sporting de Lisboa (C)

    3-0

    Octavos de final

    Sporting de Lisboa (F)

    0-5 (prórroga)


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