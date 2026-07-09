Venecia: oficial el fichaje de Albion Rrahmani, procedente del Sparta de Praga

En la temporada 2023/24 fichó por el FC Rapid 1923, donde marcó 18 goles y dio 6 asistencias en todas las competiciones.





En la 2024/25 ficha por el Sparta de Praga, donde juega 83 partidos, marca 26 goles y da 6 asistencias.





En competiciones europeas ha jugado 6 partidos y marcado 1 gol en la Liga de Campeones de la UEFA, 5 partidos y 1 gol en su fase de clasificación, 13 partidos, 1 gol y 3 asistencias en la Liga de Conferencias de la UEFA y 14 partidos, 12 goles y 1 asistencia en su fase de clasificación.





Desde 2023 ha jugado 25 partidos con la selección de Kosovo y marcado 7 goles.



