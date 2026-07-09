El Venezia ha anunciado la incorporación de Albion Rrahmani, procedente del Sparta de Praga. Ha firmado un contrato hasta el 30/06/2029. Nacido en Podujevë (Kosovo) el 31/08/2000, debutó con el KF Minatori en la temporada 2019/20. En verano de 2021 fichó por el FC Balkani, donde disputó 68 partidos, marcó 34 goles y dio 9 asistencias. Con este club debutó en competiciones UEFA: 4 encuentros en la fase de clasificación de la Liga de Campeones, 6 en la Liga de Conferencias y 8 en su fase de clasificación.
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Venecia: oficial el fichaje de Albion Rrahmani, procedente del Sparta de Praga
SIEMPRE HA MARCADO GOLES
En la temporada 2023/24 fichó por el FC Rapid 1923, donde marcó 18 goles y dio 6 asistencias en todas las competiciones.
En la 2024/25 ficha por el Sparta de Praga, donde juega 83 partidos, marca 26 goles y da 6 asistencias.
En competiciones europeas ha jugado 6 partidos y marcado 1 gol en la Liga de Campeones de la UEFA, 5 partidos y 1 gol en su fase de clasificación, 13 partidos, 1 gol y 3 asistencias en la Liga de Conferencias de la UEFA y 14 partidos, 12 goles y 1 asistencia en su fase de clasificación.
Desde 2023 ha jugado 25 partidos con la selección de Kosovo y marcado 7 goles.
LAS PALABRAS DE RRAHMANI: «UN PROYECTO AMBICIOSO»
Rrhamani declaró: «El Venezia tiene una historia importante y un proyecto ambicioso. Me impresionaron su visión y objetivos. Representar esta ciudad única, con aficionados entusiastas, es una gran motivación para mí. En el Sparta de Praga compartí vestuario con Andersen, que jugó aquí y me habló muy bien del club, de su gente y de la ciudad. Desde mi llegada he encontrado todo lo que me había contado: una gran unidad de intenciones y un ambiente muy positivo. Yo daré siempre lo máximo. Con mis compañeros lucharemos en cada partido para alcanzar los objetivos del equipo y dar muchas alegrías a nuestra afición».
LOS COSTES
Rrahmani ha costado 7 millones más 3 en concepto de bonificaciones. Ha firmado hasta 2029.
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