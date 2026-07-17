Akor Adams llega al Venezia para liderar su ataque en la próxima Serie A. Tras fichar por el Sevilla en enero de 2025 (procedente del Montpellier, donde brilló con goles), este nigeriano de 26 años cerró la última temporada con 36 partidos, 10 goles y 3 asistencias.
AFP
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Venecia ficha a Adams del Sevilla por 18 millones más 5 en bonificaciones
23 MILLONES DE EUROS
Akor Adams al Venezia, ahora es oficial. El acuerdo con el Sevilla está cerrado: el delantero no viajó a Polonia para el amistoso contra el Cracovia. Según nuestra redacción, el trato es de 18-19 millones fijos más bonificaciones, hasta 23 millones.
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