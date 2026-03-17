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«Vendrán a llamar a la puerta»: predicción sobre el traspaso de Morgan Rogers mientras el Aston Villa lucha por retener a la estrella, valorada en 100 millones de libras y vinculada al Chelsea y al Manchester United
De 15 a 100 millones de libras: el valor de las acciones de Rogers se ha disparado
Los Villans dieron un gran golpe de efecto al fichar a Rogers en febrero de 2024, en el marco de una operación que podría ascender a 15 millones de libras (20 millones de dólares). El acuerdo suscitó algunas dudas, ya que el talentoso centrocampista había pasado menos de una temporada completa como titular en el Middlesbrough, equipo de la Championship.
Su impacto en West Midlands ha sido espectacular, ya que Rogers, natural de Halesowen, regresó a sus raíces y, con 14 goles la temporada pasada, se ganó el premio al Jugador Joven del Año de la PFA. Esta temporada ha vuelto a alcanzar la cifra de dos dígitos, al tiempo que ha elevado a 12 su número de partidos con la selección absoluta.
Se rumorea que Rogers podría arrebatarle el puesto de número 10 de Inglaterra este verano al «galáctico» del Real Madrid Jude Bellingham, lo que supondría otra gran oportunidad para darse a conocer. Si el Villa no lograra clasificarse para la Liga de Campeones, una lista cada vez mayor de pretendientes comenzaría a planear movimientos para fichar a un jugador cuyo precio, al parecer, ronda los 100 millones de libras (133 millones de dólares).
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¿Podría marcharse Rogers si el Villa no se clasifica para la Liga de Campeones?
Al ser preguntado sobre si en Villa Park existe preocupación por el futuro de Rogers, Gray —en declaraciones a BetSelect.co.uk— dijo a GOAL: «Bueno, obviamente sí la hay. No creo que vayan a vender a Morgan antes del verano. Creo que eso es un hecho. Creo que el Villa ya perdió a Jacob Ramsey el año pasado, un futbolista joven con mucho talento, como estamos viendo ahora en el Newcastle, debido a las regulaciones financieras que dictaban que era un jugador de la cantera, por lo que tuvimos que deshacernos de él. Nos costó 40 millones de libras, pero aun así perdieron a un jugador fantástico que habría sido inestimable en este momento, si tenemos en cuenta la cantidad de lesiones que ha sufrido el Villa en el centro del campo.
«Así que creo que para Morgan es una decisión importante porque sé que tiene talento. Lo vemos cada semana. Sé que quiere triunfar. Lo veo. Tiene un talento increíble que a otros les encantaría tener. De eso no hay duda.
«Se necesitaría mucho dinero para traspasarlo, eso es lo primero. Y depende de lo persuasivo que sea Unai Emery para retenerlo. Yo le diría: “Mira, vamos a seguir adelante, estamos avanzando, fíjate en la mejora que hemos logrado en los últimos dos años y mira dónde estamos jugando ahora: estamos en puestos de Liga de Campeones, podríamos estar en la Liga de Campeones el año que viene, aunque eso no es seguro por el momento, tal y como están las cosas, tal y como están jugando”.
«Pero si pueden convencerlo de que su futuro está en Villa Park, sería estupendo. Aunque no hay ninguna duda de que muchos equipos llamarán a su puerta, porque tiene un talento enorme».
Un ejemplo a seguir: Rogers dejó el Manchester City para triunfar
Independientemente de dónde juegue Rogers en la temporada 2026-27, se ha convertido en un ejemplo para otros de lo que se puede lograr cuando uno sale de su supuesta zona de confort. No tuvo miedo de romper sus lazos con el Manchester City y dar un paso atrás para poder volver a avanzar.
El exdelantero del Villa Gray —que hizo historia en 1977 al ganar el doblete de Jugador del Año y Joven Jugador del Año de la PFA— añadió que Rogers ha demostrado que quedarse en un gran club no siempre es la mejor idea: «También se podría incluir a Cole Palmer en eso, que estaba en el City. Podría haberse quedado allí, ganarse muy bien la vida, jugar un par de partidos de vez en cuando, pero dijo: “No, voy a arriesgarme, me voy al Chelsea, lo voy a intentar allí”, y mira lo que le ha pasado. Así que puedes fijarte en eso y decir que eso es lo que puede pasar.
«Pero no conozco tan bien a Morgan, no sé cuál es su mentalidad, no sé dónde cree que debe dar su siguiente paso, pero puedes estar seguro de que, si es lejos de Villa Park, no le faltarán ofertas, eso es seguro».
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El contrato de Rogers: ¿Hasta cuándo dura su nuevo contrato con el Aston Villa?
El pasado mes de noviembre, el Villa renovó a Rogers con un nuevo contrato que se extenderá hasta 2031. Ese acuerdo está contribuyendo a mantener su valor de mercado lo más alto posible, mientras que, según se dice, no hay motivos de preocupación en cuanto al ratio deuda/ingresos de cara a la próxima ventana de fichajes.
Sin embargo, la determinación de los Villans podría verse puesta a prueba en los próximos meses, especialmente si su jugador más creativo brilla en el escenario del Mundial. Rogers ya ha demostrado que es un tipo ambicioso y cree que su trayectoria profesional le llevará a lo más alto del fútbol mundial.
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