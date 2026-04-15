«Vender para comprar»: Arne Slot, en el punto de mira, advierte a la afición de que «los buenos jugadores» abandonarán el Liverpool tras el fracaso en la Liga de Campeones

La idea de que el Liverpool está en una fase de «transición» no convence a todos, pues hace solo 12 meses era campeón. Wayne Rooney, ex capitán del Manchester United y comentarista en Amazon Prime, criticó el discurso del club tras su eliminación europea.

«Hablan de reconstrucción, pero fueron campeones la temporada pasada», afirmó. «Ganaron la liga y gastaron mucho para mejorar la plantilla. Ha habido errores en los fichajes y lesiones, pero no se puede hablar de reconstrucción tras ganar la liga. Perder a jugadores clave, como Trent, explica la ira de los aficionados».

El próximo derbi de Merseyside, el primero en el Hill Dickinson Stadium, puede elevar aún más la presión sobre Slot: se informa que su puesto está en juego y que una nueva derrota podría marginar al equipo de la próxima Liga de Campeones, lo que pondría fin a su etapa en el club.