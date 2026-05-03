¡Vende a Gabriel Jesús y ficha a Julián Álvarez! Una leyenda del Arsenal aconseja a Mikel Arteta para formar una delantera temible

En declaraciones a Metro vía BetMGM, Parlour afirmó que Jesús podría dejar el Emirates. Esta temporada ha marcado cinco goles y dado dos asistencias en 26 partidos (913 minutos), por lo que, a un año de acabar su contrato, podría buscar nuevo rumbo. Parlour declaró: «Creo que Jesús podría marcharse al final de la temporada; está en esa edad en la que quiere jugar semana tras semana. Podríamos perderlo. Cuando yo jugaba, teníamos cuatro delanteros. Eso es lo que no entiendo. (Independientemente de si Jesús se marcha), que traigan a otro de todos modos. Eso puede dar un empujón a las demás opciones, porque ven el listón que se está poniendo».