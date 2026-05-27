En el podcast «Rio Ferdinand Presents», Pedro admitió que, al principio, subestimó el talento de Palmer hasta que lo vio jugar en Stamford Bridge. El delantero brasileño, que vive una gran temporada en Londres, asegura que Palmer tiene la «magia» necesaria para liderar el juego de los cinco veces campeones del mundo.

«Es muy inteligente. Es mágico», explicó el jugador de 24 años. «Le dije antes: “No pensaba que fueras tan bueno”». Me miró, así que le dije: “Ahora que juego con él, es diferente. ¿Por qué no vienes a Brasil? Allí serías el ’10’, no hay problema”. En Brasil no tenemos a nadie así: jugamos con un 4-2-4 y nos falta ese tipo de jugador”.



