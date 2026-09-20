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«¡Ve y demuestra que te lo mereces!» Alexis Mac Allister recibe un claro mensaje sobre el contrato del Liverpool tras un estallido en rueda de prensa
Heskey desafía a Mac Allister por sus exigencias contractuales al Liverpool
El exdelantero del Liverpool Emile Heskey ha retado a Alexis Mac Allister a demostrar su valía sobre el terreno de juego después de que el centrocampista expresara su decepción por su situación contractual. El internacional argentino reveló su tristeza por no haber recibido una oferta para hablar de una ampliación por parte de la cúpula de Anfield.
Mac Allister llegó a Merseyside en el verano de 2023 junto a Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai.
Sin embargo, vio cómo sus dos compañeros de centro del campo firmaban renovaciones a principios de este año sin recibir ningún contacto sobre su propio contrato.
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Un exdelantero insta al centrocampista a aportar cifras sobre el terreno de juego
Antes de la victoria del Liverpool sobre el Atlético de Madrid en la Champions League, Mac Allister admitió que existieron oportunidades para salir en verano, al tiempo que expuso su frustración. Heskey, que disputó 223 partidos con el Liverpool, insistió en que las renovaciones de contrato hay que ganárselas con un rendimiento individual constante.
El comentarista subrayó que los responsables del Liverpool recompensarán de forma natural a los jugadores cuando sus métricas estadísticas exijan actuar.
«En lugar de quejarse por un nuevo contrato, que vaya y demuestre con su rendimiento que lo merece, y el contrato llegará», dijo Heskey a PariuriX. «Cuando empieces a poner números, el Liverpool se verá obligado a mirar alrededor y decir que nadie puede competir con esos números. Puedes quejarte, pero también tienes que ir y hacerlo».
Desafían al centrocampista a replicar en Anfield su nivel del Mundial
Heskey señaló que, aunque Mac Allister posee una enorme calidad técnica, sus actuaciones con el Liverpool la temporada pasada estuvieron por debajo de las que firmó con Argentina cuando ganó el Mundial. El exdelantero instó al campeón del Mundial de 2022 a dar un paso al frente y ofrecer una regularidad decisiva en los partidos.
Mac Allister dio una respuesta oportuna al marcar el gol decisivo en la victoria por 2-1 de la semana pasada ante el Atlético de Madrid.
Heskey insistió en que mantener ese nivel obligará a la directiva del club a presentar una nueva oferta de contrato.
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El foco se desplaza al choque contra el Bournemouth tras las heroicidades europeas
Tras firmar un momento decisivo para ganar el partido en Europa, Mac Allister vuelve a centrar su atención en las obligaciones domésticas mientras el Liverpool se prepara para enfrentarse al Bournemouth el domingo por la tarde. El centrocampista apunta a ser titular en el centro del campo del equipo de Andoni Iraola.
Dar continuidad a su actuación europea será clave para convencer a la cúpula de Anfield de que abra negociaciones formales.
Mac Allister tratará de ganar impulso y lograr claridad a largo plazo sobre su futuro en el Liverpool.
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