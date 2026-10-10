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«Ve cosas que tú nunca verías»: Declan Rice elogia al «mejor» Mikel Arteta después de que el técnico del Arsenal se comprometiera con un nuevo contrato a largo plazo
Arteta prolonga su estancia en el Emirates
El entrenador del Arsenal firmó recientemente un nuevo contrato de cuatro años que le vincula al club hasta 2030. Tras hacerse cargo del equipo en 2019, el español es ahora el técnico que más tiempo lleva en el cargo en las cuatro primeras divisiones del fútbol inglés.
Su etapa alcanzó nuevas cotas la temporada pasada, cuando guio con éxito al Arsenal a su primer título de la Premier League en 22 años. Este logro monumental consolidó su estatus en el Emirates, lo que llevó a la directiva a asegurarse sus servicios de cara al futuro.
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Atención al detalle insuperable
En declaraciones a ESPN Brasil, Rice destacó la intensa exigencia que su entrenador impone a la plantilla. El centrocampista, de 27 años, subrayó que la atención incansable de Arteta a los pequeños detalles le distingue de sus colegas.
"Es por la táctica, los entrenamientos, la gestión, el nivel de detalle al que llega, las cosas que ve y que tú nunca verías", dijo Rice a Renato Senise. "Te está observando constantemente cuando no crees que te estén observando. Está mirando, preguntando continuamente para pillarte, para ver si estás escuchando. Siempre te mantiene alerta, asegurándose de que estés preparado".
Rice añadió que esta preparación meticulosa garantiza que el equipo nunca sea sorprendido, al tiempo que expresó su alivio porque el futuro del técnico en el norte de Londres está asegurado.
"Cada vez que afrontamos un partido, tácticamente sabemos lo que estamos haciendo. En defensa, con el balón, cómo vamos a superar al rival. Son los pequeños detalles, la manera en que desglosa todo, lo que hace que para mí sea el mejor", continuó Rice. "Es increíble que él [Arteta] haya firmado un nuevo contrato y que podamos tenerlo como nuestro entrenador durante los próximos cuatro años. Así que tendremos mucha suerte".
Nuevos retos y gestión de las cargas de trabajo
Aunque Rice ha sido una figura fija en el Arsenal esta temporada, recientemente se perdió los compromisos internacionales para gestionar un pequeño problema físico. Tras hablar con el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, optó por quedarse en London Colney para recuperarse.
«Probablemente es la primera vez, quizá la segunda, que me he perdido una concentración desde que debuté con Inglaterra, así que me dolió mucho perderme la concentración, pero después de una conversación sincera con Thomas [Tuchel] y con el míster aquí, era lo mejor que podía hacer para calmar algunos de los problemas que he tenido», explicó Rice. «Y ahora me siento bien, me siento fresco, y de cara a esta próxima serie de partidos me voy a sentir realmente bien».
Completamente descansado, Rice está listo para ayudar al Arsenal a defender su corona nacional, aunque insiste en que el triunfo del año pasado no cuenta para nada ahora.
«Fue un logro increíble [ganar la liga], pero esta temporada es completamente nueva: nuevo equipo, nuevos rivales, nuevos jugadores. Así que plantea un desafío diferente», señaló Rice. «Así que, sí, vale, somos los campeones, pero no saltamos al campo pensando en la temporada pasada. Sin duda estamos jugando con más confianza esta temporada, eso se nota dentro del grupo, pero se trata de mantener la humildad y de ir partido a partido, como hicimos el año pasado, e intentar ganar tantos como sea posible».
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Reaccionando ante el Leeds
El Arsenal regresa este sábado a la acción en la Premier League, cuando reciba al Leeds United en el Emirates. Los hombres de Arteta están desesperados por ofrecer una respuesta contundente tras la dura derrota por 3-0 ante el Brighton en su anterior partido.
Con Rice en forma y disponible, el Arsenal intentará reconducir de inmediato la defensa de su título. Afrontar con éxito este próximo encuentro es vital para recuperar impulso y demostrar que su ADN de campeón sigue intacto.
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