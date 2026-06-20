Al preguntarle qué enviaría a la «Sala 101», Keane señaló de inmediato esa moda.

«¿La camiseta? En el Mundial todas las esposas y familias van al partido y las esposas llevan camisetas con el nombre de los jugadores en la espalda. ¡Vaya!», dijo Keane. «Que las lleven los niños está bien, pero que las esposas y parejas las usen... ¡Vaya!».

Wright opinó: «A mí no me molesta».

Keane insistió: «Un año después muchas están separadas. Las fotos señalando a un Jimmy o un Johnny en la espalda son ridículas. Los niños pueden llevarla, pero las parejas no. Todas en la misma zona familiar comparando camisetas: “Yo tengo la mía, ¿tú tienes la tuya?”. No lo acepto».

Wright lo defendió: «No me molesta, Roy. Su marido juega y ella está orgullosa; quiere llevar su camiseta, ¿qué hay de malo?».